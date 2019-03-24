Leyla Güven: Fedai eylemlerde bulunmamanızı istiyorum

137 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven, son günlerde peş peşe cezaevlerinde yaşanan ölümlere ilişkin, “O günü birlikte kutlayalım. Sizlerden de açlık grevi eylemleri etrafında toplanmanızı ve bu fedai eylemlerde bulunmamanızı istiyorum" dedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması için 137 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, açlık grevi eylemleri sırasında cezaevinde Zülküf Gezen ve Ayten Beçet, Almanya'da Uğur Şakar'ın eylemleri ardından bir açıklamada bulundu.

Dengê Welat radyosuna Kürtçe sesli bir mesaj gönderen Güven, Jin News’in aktardığına göre özetle şunları ifade etti:

“Zülküf arkadaş, Ayten arkadaş, Uğur arkadaşın eylemleri önüne saygıyla eğiliyorum. Onlar, fedai bir ruhla sessizliği kırmak istediler. Ama şunu söylemek istiyorum; bu eylemleri yapan her arkadaş benim de bedenimden, ruhumdan, yüreğimden bir parça götürüyor. Bu eylemler karşısında saygıyla duruyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum; zaten başlatılmış bir eylemimiz var. Biz zaten eylem halindeyiz, sonuç almaya yaklaştık. Açlık grevi eylemcileri etrafında yerlerimizi almalıyız. Yeni eylemlerde bulunmamalıyız. Fedai eylemler gerçekten çok değerli, haklarında bir şey söylenemez, ama Kürt Halk Önderi tarafından da bu eylemler defalarca değerlendirildi, 'ölümü değil yaşamı önünüze koymalısınız', 'onurlu bir yaşam için mücadelenizi yükseltmelisiniz', 'yaşamınıza son vermek değil, farklı eylemlerle mücadeleyi yükseltmelisiniz' denildi.”

“Sizlerden de açlık grevi eylemleri etrafında toplanmanızı ve bu fedai eylemlerde bulunmamanızı istiyorum. Doğrusu, bunlar beni güçten düşürüyor. Ne yaparsam yapayım, beni duygusal olarak etkiliyor, yükümü ağırlaştırıyor. Bu şekilde ilerleyemem. Arkadaşlarımın da bu şekilde davranmalarını ve eylemimizi başarıya ulaştırmayı umut ediyorum.” (HABER MERKEZİ)