Mardin'de bir tutuklu, "Tecridi protesto için" yaşamına son verdi

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Medya Çınar isimli tutuklunun Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamalarını protesto etmek için yaşamına son verdiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDP Mardin Milletvekili ve Meclis Grup Başkanvekili Mithat Sancar, Mardin Valiliği ile yaptığı görüşmede olayı doğruladı.

Tutuklunun cenazesinin Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

NUSAYBİN DAVASI TUTUKLUSUYDU

Nusaybin Davası tutuklusu olan ve Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden duruşması için Mardin'e getirilen Çınar'ın sabah saatlerinde yaşamına son verdiği öğrenildi.

31 Mayıs 2016’da 42 kişiyle birlikte tutuklanan Çınar, Nusaybin Davasının duruşmalarında işkenceye maruz kaldığını dile getirmişti.

Çınar, sonraki duruşmalarda ise Öcalan üzerindeki tecrit uygulamalarını protesto ettiğini belirterek, SEGBİS'i reddetmiş, savunma yapmamıştı.

Çınar'ın cenazesini almak için HDP milletvekilleri Pero Dündar ve Tuma Çelik'in de aralarında olduğu heyetin Mardin Devlet Hastanesi Adlı Tıp Morgu önündeki bekleyişi sürüyor.

CEZAEVLERİNDEKİ 4., TOPLAMDA 5. ÖLÜM

Daha önce Zülküf Gezen 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde, Ayten Beçet 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde, Zehra Sağlam 24 Mart’ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevinde tecridi protesto etmek için yaşamlarına son verdi.

Almanya’nın Krefeld kentinde ise 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde kendini yakan Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirdi. (HABER MERKEZİ)

Zülküf Gezen'in 'tecridi protesto için' yaşamına son verdiği açıklandı

Siyasi tutuklu Ayten Beçet, tecridi protesto için yaşamına son verdi

Tecride karşı bir ölüm daha: Zehra Sağlam yaşamına son verdi