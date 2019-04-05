05 Nisan 2019 11:29

Eğitim Sen: İktidarın mesleğimizi hedef alan söylemleriyle ölüyoruz

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen ve öğretmenlere dönük şiddete ilişkin konuştu.

Eğitim Sen: İktidarın mesleğimizi hedef alan söylemleriyle ölüyoruz

Feray Aytekin Aydoğan (Fotoğraf: Evrensel)

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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun ardından eğitim sisteminde yaşanan şiddeti Evrensel’e değerlendirdi. Aydoğan, “İktidar ve MEB söylemlerini ve uygulamalarını yaşama geçirdikçe biz eğitim ve bilim emekçileri okullarda, üniversitelerde, tüm eğitim kurumlarında mobbinge, şiddete, tacize uğruyor, ölüyor, öldürülüyoruz” diye konuştu.

    MEB başta olmak üzere siyasi iktidarın 17 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini hedef aldığına dikkat çeken Aydoğan o söylemleri hatırlattı:

    “Üç ay yatıyorlar. Yarım gün çalışıp, tam maaş alıyorlar. Sizin yarı fiyatınıza çalıştıracaklarımız var. Eminönü’de cami avlusunda yem bekleyen güvercinler gibiler... Ya eşinizi, ya işinizi...’ söylemlerinin hiçbiri tesadüfi değildi.”

    Aydoğan, “İktidar ve MEB söylemlerini ve uygulamalarını yaşama geçirdikçe biz eğitim ve bilim emekçileri; okullarda, üniversitelerde, tüm eğitim kurumlarında mobbinge, şiddete, tacize uğruyor, ölüyor, öldürülüyoruz. Akademisyen Ceren Damar Şenel’i, İzmir’de Ayhan Kökmen’i, valinin hakareti sonrasında kaybettiğimiz Halil Serkan Öz’ü, Gebze’de Hüseyin Cebe’yi ve dün on binlerce meslektaşımız ile birlikte uğurladığımız Necmettin Kuyucu’yu mesleğimizi hedef alan ve eğitim kurumlarını şiddetin dili haline getiren söylemler ve politikalar sonucunda kaybettik” diye konuştu.

    GEBZE’DEN YÜKSELEN ÇIĞLIK YAYILACAK

    Şiddetin, nefretin dilini ideolojik hat olarak devam ettirenlere karşı mesleki itibarlarına ve haklarına sahip çıkacaklarını ifade eden Aydoğan, “Sevginin, özgürlüğün, dayanışmanın, barışın dilini yaşatmaya devam edeceğiz. Meslektaşımız Necmettin Kuyucu’nun cenazesinde bir kez daha tanıklık ettik ki biz, eğitim ve bilim emekçileri bu karanlığı aydınlığa çevirme gücüne sahibiz. Ülkenin her yerinde kadrolu, sözleşmeli, ücretli, ataması yapılmayanlar olarak milyonu aşan bir gücüz” dedi. Gebze’de yapılan cenaze töreninde çığlık olduklarını belirten Aydoğan, “Haklarımızı, mesleğimizi hedef alan, öğrencilerimizin hayallerini çalmak isteyenlere inat, öğrencilerimizin kamusal, laik, bilimsel, ana dilinde, nitelikli eğitim hakkını savunarak ülkenin her yerini çığlığa dönüştüreceğiz” diye konuştu.

    ‘ÖĞRETMENLER HEDEF HALİNE GETİRİLDİ’

    Eğitimde piyasacı ve gerici politikaları yaşama geçirmek için öğretmenlik mesleğini ve mesleki itibarını merkeze alan, hedef haline getiren dilin ideolojik bir tercih olarak ve bilinçli bir şekilde kullanıldığını belirten Aydoğan “24 Haziran seçimlerinden sonra yapılan bakan değişimi ile birlikte de aynı dilin devam ettiğine tanıklık ediyoruz. Eğitimdeki yanlış politikalara ilişkin süreç hızlanarak devam ettirilmekte, eğitimdeki sorunlar ise öğretmenlik mesleği üzerinden tartıştırılmaktadır” dedi. Aydoğan, 2019’da hayata geçirileceği belirtilen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin iş güvencesine saldırı niteliği taşıdığını belirterek “İktidarın öğretmenini yaratmayı amaçlayan yasa tasarıları ile de bu saldırı dilinin devam ettirileceğini görüyoruz” dedi. Eğitim ortamında nefretin, şiddetin, ötekileştirmenin dilinin hakim hale getirilmek istendiğini ifade eden Aydoğan, protokoller eliyle eğitimin cemaatlere ve sermayeye teslim edildiğine vurgu yaptı.

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