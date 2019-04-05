Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na taşınıyor

Gece yarısından sonra başlayan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi devam ediyor. Türk Hava Yolları'na (THY) ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan TIR’lar, Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken güzergahtaki 5 ayrı noktada da “backup” istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebiliyor.

Atatürk Havalimanı'ndan farklı zamanlarda hareket eden THY'ye ait uçakların İstanbul Havalimanı'na intikali de sürüyor. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

METRO AÇILMADAN HAVALİMANI AÇILDI

Uçuşların başladığı İstanbul Havalimanına toplu ulaşım en büyük sorunlardan. Havalimanına pek çok merkezden toplu ulaşım sağlanmıyor. Kent merkezinin dışında bulunan havalimanına ulaşım için yolcular İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca (İBB) yapılan bagajlı taşıma ihalesini alan İBB iştiraki Otobüs A.Ş.'nin Havaist markasını taşıyan lüks otobüslere mahkum edildi. Metro ulaşımının ise 2020 başında başlayacağı iddia ediliyor.

METRO İHALESİ DE KALYON, KOLİN VE CENGİZ’E VERİLMİŞ

Konuyu Sözcü Yazarı Çiğdem Toker bugünkü köşesinde gündeme getirdi. Metro inşaat ihalesinin detayların yazan Toker, havalimanını yapan şirketlere metro inşaatının ihalesinin de pazarlık usulüyle yani ilansız gerçekleştiğini yazdı:

“Yeni öğrendiğim bu bilgiyi sizinle paylaşmaya karar verdim. Meğer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın geçen yılki ihalesini kazanan Özgün Yapı-Kolin İnşaat ile sözleşme imzaladıktan sonra enteresan bir gelişme olmuş.

İmzadan birkaç ay sonra bir adi ortaklık kurulmuş.

‘Halkalı Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’ adlı şirketin kuruluşu 20 Temmuz 2018 tarihli Ticaret Sicili'nde yayımlanmış.

Sicil kaydına göre, Kalyon, Kolin ve Cengiz İnşaat'ın kurduğu bu şirket sözleşmesinin ‘Amaç ve Konu’ başlıklı 3. maddesi şöyle:

‘İşbu adi ortaklık, Özgün Yapı-Kolin İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalan İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin temin, montaj ve işletmeye alma işlerinin yapımı işinin yüzde 80'lik kısmının sözleşme dahilinde gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.’ Yani ihaleye Bayburt Grubu şirketi ile giren Kolin, kısa süre sonra işin yüzde 80'ini havalimanındaki iki ortağıyla yapmak üzere şirket kuruyor.

(Halkalı-Yeni Havalimanı ihalesinin sessiz sedasız yapıldığını, açık ihale yöntemiyle değil pazarlık usulüyle yani ilansız gerçekleştiğini geçen yıl Cumhuriyet'te yazmıştım.)

İlansız (21/b) ihaleden birkaç ay sonra, işin yüzde 80'inin havalimanı müteahhitlerine devri anlamına gelen “adi ortaklık”, asıl ihalenin neden ilansız yapıldığının da cevabı gibi.

Geçen yıl bakanlığın Özgün Yapı-Kolin inşaat ile imzaladığı Halkalı-Havalimanı sözleşmesinin büyüklüğü 4 milyar 294 milyon 713 bin TL'ydi.

Peki bu durumda, sonradan kurulan adi ortaklıkla, sözleşmeye konu ihale bedelinin dağılımı, yüzde 80 işin paylaşımı nasıl yapıldı acaba?”

HAVALİMANI AÇILIŞI 29 EKİM'DE YAPILMIŞTI

İnşa süreci boyunca iş cinayetleri, kötü çalışma koşulları, servis sorunları, eylemler ve tutuklamalarla gündeme gelen İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenen törenle açılmıştı.

YAPIMINDA EN AZ 38 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İşçi Sağlı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, havalimanının inşa edilmeye başlandığı 2013 yılından bugüne kadar 38 işçinin iş cinayetine kurban gittiğini tespit ettiklerini açıkladı. Gerçek rakamın daha da fazla olabileceğini belirten İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır, “Bu büyüklükte bir inşaatın bitmesi için 2023 yılı dahi çok erken bir tarih. Ancak bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaş gününe yetişecek deyip hızlandırdılar, sonra bir deneme uçuşu yapacağız dediler, şimdi de bugüne yetiştirmek için hızlandırdılar" dedi.

3. Havalimanında ücretlerini alamayan işçiler iş bıraktı

26 İŞÇİ VE 5 SENDİKACI TUTUKLANDI

İşçilerin iş cinayetleri, yetersiz beslenme, barınma, ulaşım sorunları nedeniyle 14 Eylül’de başlattığı eylemler sonrası şantiye alanı ve işçilerin kaldığı kamp alanı, jandarma ve polis tarafından kuşatılarak 600’e yakın işçi gözaltına alınmıştı. Daha sonra da 32 işçi ile birlikte 4 İnşaat-İş Sendikası yöneticisi ile Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut tutuklanmıştı.

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İGA'YA İLK 12 YIL İÇİN 6.3 MİLYAR AVROLUK YOLCU GARANTİSİ VERİLDİ

Hükümet, havalimanını 25 yıl boyunca işletecek olan İGA’ya, ilk 12 yıl için 6.3 milyar avroluk yolcu garantisi verdi. İGA yolculardan bu geliri elde edemezse eksik halkın vergilerinden karşılanacak.

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ÇEVRE FELAKETİNE YOL AÇTI

Havalimanı projesi, su havzaları, ormanlar ve kuş göç yolu coğrafyasına inşa edildi. Yapımı sırasında yüz binlerce ağaç kesildi. 1.8 milyon ağacın nakledildiği aktarıldı ancak ağaçların nereye dikildiği açıklanmadı. (HABER MERKEZİ)

İstanbul Havalimanı açıldı, 29 Ekim resepsiyonu burada yapıldı

İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan’da başlayacak