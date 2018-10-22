3.HavalimanÄ±nda Ã¼cretlerini alamayan iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±
'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemlerle gÃ¼ndeme gelen 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri, Ã¼cretlerinin Ã¶denmemesi Ã¼zerine iÅŸ bÄ±rakma eylemine baÅŸladÄ±.
Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± eylemlerle gündeme gelen 3. havalimanÄ± iÅŸçileri, ücretlerinin ödenmemesi üzerine iÅŸ bÄ±rakarak eylem yaptÄ±.
Ä°YÄ°SEN tarafÄ±ndan sosyal medya üzerinden duyurulan eyleme iliÅŸkin ÅŸu bilgiler aktarÄ±ldÄ±: “3.HavalimanÄ±'nda Ä°GA bünyesinde faaliyet gösteren DSG firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸan inÅŸaat iÅŸçisileri üç aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtirdi. AyrÄ±ntÄ±larÄ± birazdan aktaracaÄŸÄ±z.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)
3.HAVALÄ°MANINDA Ä°Åž BIRAKMA EYLEMÄ°— Ä°YÄ°-SEN (@insaatiscilerii) 22 Ekim 2018
3.HavalimanÄ±'nda Ä°GA bünyesinde faaliyet gösteren DSG firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸan inÅŸaat iÅŸçisileri üç aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtirdi.
AyrÄ±ntÄ±larÄ± birazdan aktaracaÄŸÄ±z. pic.twitter.com/Px6nu9tk5n
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 12:19
3.HavalimanÄ±'da AÄŸustos- Eylül -Ekim ayÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ± alamayan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ bÄ±rakma eylemi devam ediyor.— Ä°YÄ°-SEN (@insaatiscilerii) 22 Ekim 2018
AyrÄ±ntÄ±larÄ± bildireceÄŸiz. pic.twitter.com/E5yPqPAV8F