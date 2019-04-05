İstanbul Havalimanı’na ulaşım: Otobüsler nereden, saat kaçta kalkıyor?

Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı’na taşınırken yolcuların en büyük zorluk yaşayacağı meselelerden biri ulaşım olacak.

Metrosuz açılan havalimanına karayoluyla toplu ulaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs A.Ş.’ye bağlı Havaist’le yapılacak.

Şirketin filosundaki otobüs sayısını 150’ye çıkardığı, 20 ayrı hatta 65 duraktan seferler düzenleyeceği, günlük 90 bin yolcuya hizmet verileceği belirtildi. Seferlerin 24 saat boyunca devam edeceği ve ortalama sefer süresinin 90-100 dakika olacağı ifade edildi.

Örneğin Taksim’den 05:10’dan 01:10’a kadar 15 dakikada bir otobüs kalkacak. 01:40-04:40 arasında ise seferler yarım saat,40 dakika, 50 dakika gibi aralıklarla gerçekleştirilecek. Taksim'den seferlerin 95 dakika sürmesi hedefleniyor, bilet ise 18 lira.

Kadıköy’de ise 24 saat boyunca yarım saatte bir sefer yapılacak. Kadıköy'den seferler 90 dakika sürecek, bilet 25 lira.

Tüm sefer saatlerinin de yer aldığı Havaist’in sitesinde yer alan bilgilere göre otobüslerin kalktığı duraklar, fiyatları ve ortalama sefer süresi şöyle:

Alibeyköy Cep Otogarı: 16 lira, 55 dakika.

Bakırköy: 18 lira, 80 dakika.

Beşiktaş: 18 lira, 110 dakika.

Halkalı: 16 lira, 75 dakika.

Kemerburgaz: 12 lira, 40 dakika.

Mecidiyeköy: 16 lira, 60 dakika.

Pendik: 30 lira, 100 dakika.

Sarıyer: 16 lira, 60 dakika.

Taksim: 18 lira, 95 dakika.

Yenikapı: 18 lira, 110 dakika.

Arnavutköy: 12 lira, 35 dakika.

Bahçeşehir: 16 lira, 80 dakika.

Başakşehir: 14 lira, 45 dakika.

Hacıosman: 16 lira, 60 dakika.

Kadıköy: 25 lira, 90 dakika.

Mahmutbey Metro: 15 lira, 60 dakika.

Otogar: 16 lira, 75 dakika.

Sancaktepe: 25 lira, 120 dakika.

Sultanahmet: 18 lira, 110 dakika.

Tüyap: 21 lira, 110 dakika.

(HABER MERKEZİ)

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