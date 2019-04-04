04 Nisan 2019 03:22

Bereketli topraklarda iktidara "kırmızı kart"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana seçim sonuçlarını Evrensel'e değerlendirdi: Halkımız iktidara 'Artık yeter' dedi.

Bereketli topraklarda iktidara "kırmızı kart"

CHP Adana Milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut | Fotoğraf: Basın Bülteni/Yusuf Baştuğ

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Su kaynakları ve tarıma uygun iklimi ile bereketli topraklara sahip olan Adana’da ekonomisi çıkmaza giren, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan birçok yerleşim yerinde Cumhur İttifakı’nın oylarında düşüş yaşandı. Sonuçları Evrensel'e değerlendiren CHP Adana Milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, son 16 yılda Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısının 2.8 milyondan 2.1 milyona gerilediğini, üreticilerin hızla üretimi ve tarlaları terk ettiğini ifade etti. Çiftçinin borcunun 2002 yılında 4.5 milyar lira iken 110 milyar liraya çıktığını söyleyen Barut, “Tüketici ve banka kredileri yüzde 170 arttı. Bu ortamda gidilen seçimde halkımız çoğu yerde bu iktidara ‘kırmızı kart’ gösterip ‘Artık yeter’ dedi” şeklinde konuştu.

    "DOĞANKENT’TE AKP OYLARI ERİDİ"

    Adana’da güneye doğru gidildikçe yoksulluk da kentleşmedeki aşınma da artıyor. Seyhan Nehri’ne paralel olarak Karataş yolu boyunca tarım işletmeleri, geniş tarım arazileri çevresinde kurulmuş geçmişin köyleri, şimdinin Büyükşehir’e bağlı mahalleleri yer alıyor. Gazetemizin manşetinden “Bir torba yem 70 lira, neyin bekası” başlığıyla üreticinin girdi fiyatlarındaki artışa isyanını duyurduğumuz haberimizde, röportajları yaptığımız Doğankent de bu mahallelerden birisi. Doğankent’te yapığımız röportajda halk, Seyhan Nehri denize akarken çiftliğine, ahırına, evine gelen su faturalarından yakınmıştı. Yanı başından akıp giden nehre bakan üretici, besici, tarım işçisi bu berekete rağmen yoksullaşmasına, yem fiyatlarındaki, tohumdaki, gübredeki, mazottaki artışa tepkiyi sandıkta verdi. Yaptığımız röportajlara dayanarak AKP’nin önceki seçimlerde yüzde 80 civarında oy aldığı Doğankent’te Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı adaylarının denk oy almasının beklendiğini söylemiştik. Doğankent’te sonuçlar beklendiği gibi çıktı. AKP-MHP ittifakı yüzde 30’larda oy kaybetti. CHP’den aldığımız sandık sonuçlarına göre Büyükşehir Yasası’ndan önce belde olan Doğankent içerisindeki Cumhuriyet, Kışla, Gazipaşa, Bahçelievler ve Pekmezli mahallelerinde büyükşehir için Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü 3 bin 118 oyla yüzde 47.3 oy alırken Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar, 3 bin 93 oyla yüzde 46.63 oranında oy aldı. Diğer adaylar yüzde 6.4 oranında oy aldı. Daha önce CHP’nin en fazla 400 oy aldığı mahallelerde yaklaşık bin 500 olarak gerçekleşen HDP oylarına ek olarak AKP seçmeni de CHP’ye oy verdi.

    Fotoğraf: Volkan Pekal/Evrensel

    "CHP KARATAŞ’I KAYBETTİ"

    Yüreğir’e bağlı çevredeki diğer mahallelerde de durum farklı değil. MHP seçmeninin neredeyse hiç olmadığı Yunusoğlu Mahallesi’nde önceki seçimlerde oyu 2 binlere ulaşan Cumhur İttifakı adayı Sözlü 942, Karalar 1164; Yüreğir seçimlerinde CHP adayı Kamuran Karaca 860 oy alırken Kocaispir, 1113 oy aldı. Doğankent ve Yunusoğlu gibi önemli bir nüfusa sahip olan ve tarımla geçimini sağlayan Solaklı’da da ise Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oylarını korudu. MHP adayı 1113 oy alırken CHP’nin 860 oyla ona yakın olduğu görülüyor. Yüreğir’e bağlı olan bu mahallelerde tepki ölçülebildi. Ancak Karataş’ta durum biraz daha farklı. Yıllarca CHP’nin belediyeyi yönettiği Karataş’ta CHP’li Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal aday gösterilmemesinin ardından MHP’ye geçti. MHP Adayı Necip Topuz Belediye Başkanı seçildi. Karataş’ta AKP adayı olmayınca diğer tarım merkezi olan Tuzla’da hem MHP’nin güçlü olması hem de tarım politikalarının sorumlusu olarak MHP’nin görülmemesi nedenleriyle burada bir tepki ölçmek olası değil.

    "ÜRETİM VE ÜRETİCİ ZORDA"

    Türkiye’de üretilen ürünlerden buğdayın yüzde 5’inin, mısırın yüzde 20’sinin, pamuğun yüzde 10’ununun, soyanın yüzde 65’inin, ayçiçeğinin yüzde 8’inin, turunçgilin de yüzde 30’unun Adana’dan karşılandığını bildiren CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, “Bu kadar zengin ve bereketli topraklara sahip olan Adana, hızla gerilemiş, işsizlik ve yoksullukla anılır olmuştur. AKP döneminde sürekli artan maliyetlere karşın ürününü maliyetinin altına satmak zorunda kalan çiftçilerimiz üretim yapamaz hale gelmişlerdir” dedi.  

    Fotoğraf: Volkan Pekal/Evrensel

    "TÜRKİYE TARIMDA İTHALATÇI HALE GETİRİLDİ"

    AKP iktidarının 2006 yılında çıkardığı Tarım Kanunu’nda öngörülen Gayri Safi Milli Hasıla’nın verilmesi gereken yüzde 1’ini çiftçiye hiçbir zaman vermediğini dile getiren Barut, “Bu yıl bile 34.5 milyar TL destek verilmesi gerekirken bunun yarısı dahi etmeyen 14.5 milyarı vermesi, üreticilere destek değil köstek oldu” dedi.

    Bu ortamda gidilen seçimde halkın çoğu yerde iktidara ‘kırmızı kart’ gösterip ‘Artık yeter’ dediğini söyleyen Barut, “Çiftçilerimiz ve halkımız bu kara düzenin sorumlularına, yokluk ve yoksulluğu yaratanlara tepkisini sandıklarda çok net olarak gösterdi. Seçim sonuçları göstermiştir ki, bu iktidar artık gidicidir. Birleşerek ve dayanışma ruhuyla üretenin kazandığı, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği bir ülke yaratmak mümkündür” dedi.

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