Akdeniz’e CHP damgası: İttifaklar kazandırdı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Akdeniz’in en büyük illeri Adana, Antalya, Mersin ve Hatay’ın yanı sıra Burdur’da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı.

Mersin dışındaki tüm bu illerde İYİ Parti’yle ittifak yapan CHP, aday çıkarmayan HDP seçmenlerinin de oylarını alarak birinci parti oldu.

MHP, Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de kazanırken Kahramanmaraş’ta ise AKP birinci parti oldu.

Adana’da sandıkların yüzde 74’ü açılırken CHP’nin adayı Zeydan Karalar, yüzde 52.92 ile ilk sırada. AKP-MHP adayı Hüseyin Sözlü ise yüzde 43.12 ile ikinci.

Sandıkların yüzde 72’sinin açıldığı Mersin’de CHP’nin adayı Vahap Seçer, yüzde 45.18’le önde, AKP ve MHP’nin adayı Hamit Tuna, yüzde 40.24’le ikinci.

Antalya’da sandıkların yüzde 93’ü açıldı. CHP adayı Muhittin Böcek’in yüzde 50.77, AKP’nin adayı Menderes Türel yüzde 46.53’le ikinci.

Sandıkların yüzde 81’inin açıldığı Hatay’da İYİ Parti ve HDP'nin de oylarını alan CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 55 oyla yüzde 42 oyu olan İbrahim Güler’e fark attı.

CHP, İYİ Partinin aday çıkarmadığı Burdur’da ise Ali Orkun Ercengiz’le oyların yüzde 52.22’sini alarak seçimi kazandı. (HABER MERKEZİ)

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