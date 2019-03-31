Adana'da "huzurlu, olaysız bir seçim" mesajları verildi

997 okulda 4 bin 893 sandıkta 1 milyon 535 bin 332 seçmenin bulunduğu, Türkiye’nin 5’inci büyük şehri Adana’da 15 ilçe, 831 mahallede oy verme işlemi devam ediyor. Sabah saatlerinde yoğun bir katılımın gözlemlenmediği okullarda öğle saatlerine doğru yoğunluk arttı. Genel olarak sakin bir ortamda oy verme işlemi gerçekleşti.

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oyunu kullanırken demokratik ve olaysız bir seçim olmasını istedi. Eşi Nuray Karalar ve çocukları ile İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan Karalar, oy kullanmadan önce yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye halkına esenlikler diliyorum. Demokratik, olaysız, saygılı bir seçim olsun. Biz zaten baştan beri buna uyuyoruz" dedi.

"ADALETLİ BİR SEÇİM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Millet İttifakı Yüreğir Belediye Başkan Adayı eğitimci Kamuran Karaca, yıllardır görev yaptığı Akıncılar Mahallesi’ndeki Mimar Sinan İlkokulu’nda oyunu kullandı. Diğer sandıkları gezerek seçimin herkes için hayırlı olmasını dileyen Karaca, “Hepiniz için iyi bir gelecek diliyorum. Adaletli bir seçim olmasını temenni ediyoruz. Oyların sağlıklı bir sonuç verebilmesi için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli” dedi.

Millet İttifakı Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca | Fotoğraf: Evrensel

"SEÇİMLER, DEMOKRASİ ŞÖLENİ HAVASINDA SON BULSUN"

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ailesiyle birlikte Nigahi Soykan İlkokulu’nda oy kullandı. Şevkin, bu seçimlerin Adana ve Türkiye için demokrasi ortamının gelişmesine, barışa ve kardeşliğe açılan kapı olmasını diledi. Oy kullandıkları sırada yaptığı açıklamanın hemen ardından Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Şevkin, “Ümit ederim ki bu olay seçimlerin ilk ve tek olayı olsun. Başka bir vatandaşımızın burnu dahi kanamasın. Ölenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Olayın sorumlusu ya da sorumluları bir an önce adalet önünde hesap vermelidir” diye konuştu.

"ÜLKEMİZE VE KENTİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut | Fotoğraf: Evrensel

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, oyunu kullandıktan sonra herkese sağduyu çağrısı yaparak, "Ülkemiz ve kentimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. Oyunu Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Edebali İlkokulu'nda kullanan Barut, oy verdikten sonra yaptığı açıklamada "Bu seçim ülkemiz ve kentimiz için çok önemli. Aydınlık bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir Adana için seçilecek herkesin canla başla çalışması gerekiyor. Biz de kentimiz ve ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

SEYHAN'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Emek Mahallesi Erkek Lisesi’nde muhtarlarla arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. 2 kişi gözaltına alındı. DHA'nın haberinde ise oy kullanmaya giden iki grup arasında kavga çıktığı belirtildi.

Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde Beşocak Lisesi’nde 4383 No’lu sandıkta sandık başkanının, kabine birden fazla kişinin girmsine izin vererek, boş zarfları sandığa attığı ifade edildi. Müşahitlerin itirazları üzerine olayla ilgili tutanak tutuldu. Çukurova ilçesinde bulunan Piri Resi Anadolu Lisesi’nde ise uzun süre yangın alarmının çaldığı bilgisi ulaştı. (Adana/EVRENSEL)

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