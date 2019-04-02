MHP’li belediye yönetimi seçimi kaybedince cezayı çocuklara kesti

Adana Yerel Ligi’ni ikinci bitiren Adana Büyükşehir Belediye U14 Kız takımı, Türkiye Şampiyonası yarı finalleri için Adana’dan yola çıktı. 14 saatlik otobüs yolculuğundan sonra Çanakkale’ye varılmasına 100 kilometre kala takımın yetkilileri, Adana Büyükşehir Belediye yetkilileri tarafından arandı. Belediye yetkilileri, seçimi kaybettikleri için “Otel rezervasyonunu iptal ettik, geri dönün” dedi.

Çocuklar yaşadığı hayal kırıklığı ile dinlenmeden dönüş yoluna çıktı. Konunun sosyal medyadan duyurulması üzerine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Twitter’da Özel Kalem Müdürü’nün numarasını vererek çocukları misafir edeceklerini yazdı. Durumu sosyal medya hesabından duyuran Gazeteci Melis Alphan, “Önceki belediye çocukların turnuvaya katılabilmesi için gerekli parayı yatırmamış. Yeni başkan seçilen Zeydan Karalar, duruma bugün hızla müdahale etse de, ne yazık ki kura çekildiği için şu raddede çocuklar turnuvaya katılamıyor.” dedi. (HABER MERKEZİ)