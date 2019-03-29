Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Yurt dışında olan Tunç’un katılmadığı duruşmada avukatı Damla Koç hazır bulundu. Mahkeme Tunç’un ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan sanatçı Ferhat Tunç, bir yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görsel, Ferhat Tunç'un Twitter'dan paylaştığı duruşma tutanağının ekran alıntısıdır

Ferhat Tunç, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Tunç, "Kendilerine ters düşen her söylemimiz, ‘hakaret’, ‘üyelik’ veya ‘propaganda’dan dava konusu yapıldı. AKP’nin hukukla ilişkisi, onu bütün evrensel anlam ve metotlarından ayırmaktan ve kendisi gibi düşünmeyeni, yaşamayanı cezalandırmaktan ibarettir." ifadesini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

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