Ferhat TunÃ§'tan hakkÄ±ndaki hapis cezasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ±na tepki

MÃ¼zisyen Ferhat TunÃ§, hakkÄ±nda verilen 1 yÄ±l 11 ay 12 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi: Karar korku filmi senaryosuna benziyor

Müzisyen Ferhat Tunç hakkÄ±nda, Twitter hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle "Örgüt propagandasÄ± yapmak" suçlamasÄ±yla, Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince 25 Eylül’de verilen 1 yÄ±l 11 ay 12 günlük hapis cezasÄ±nÄ±n gerekçeli kararÄ± açÄ±klandÄ±. Gerekçeli kararda Rojava’da IÅžÄ°D tarafÄ±ndan öldürülen Aziz Güler’in anÄ±lmasÄ± ve Ferhat Tunç’un “Tecrit son bulmalÄ±” ÅŸeklindeki mesajÄ± yer aldÄ±. Mahkeme heyeti, “SanÄ±ÄŸÄ±n örgütün ele baÅŸÄ± için taleplerde bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” vurgusunda bulundu. Gerekçeli kararda, Twitter mesajlarÄ± söz konusu olmasÄ±na raÄŸmen “Suçun iÅŸleniÅŸ ÅŸekli, sanÄ±ÄŸÄ±n kastÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸu, tehlikenin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, suçun iÅŸlenmesinde kullanÄ±lan araçlar” ÅŸeklinde ifadelerin yer almasÄ± dikkat çekti.

TUNÇ: MADDÄ° TEMELDEN YOKSUN SUÇLAMALAR

Ferhat Tunç, gerekçeli karara iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: DoÄŸrusu gerekçeli karar için bu kadar hÄ±zlÄ± davranacaklarÄ±nÄ± beklemiyordum. Alelacele hazÄ±rlanan gerekçeli kararÄ±, bir korku filmi senaryosuna benzettim. Kopyala yapÄ±ÅŸtÄ±r yöntemiyle hazÄ±rladÄ±klarÄ± belli olan kararda, kendimi tanÄ±makta inanÄ±n zorlandÄ±m. Sanat hayatÄ±nÄ±n 35 yÄ±lÄ±nÄ± barÄ±ÅŸ ve insanlÄ±k için söylediÄŸi ÅŸarkÄ±larla geçirmiÅŸ biri için bu karar, zulümdür. 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetini, hiç olmazsa bundan sonra verecekleri kararlar için akÄ±l ve vicdana davet ediyorum. AyÄ±ptÄ±r günahtÄ±r, vicdani olmayan bu düÅŸmanca kararlarÄ±nÄ±zla insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± karartmayÄ±n. Maddi temelden yoksun suçlamalara dayandÄ±rdÄ±klarÄ± bu hapis kararÄ± dilerim istinaf mahkemesinden geri döner. Bu ülkede bir sanatçÄ±yÄ± hapsederek hiçbir sonuç alamazsÄ±nÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 18:53

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