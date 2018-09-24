SanatÃ§Ä± Ferhat TunÃ§'un 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±' yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TunÃ§'a 1 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verildi.

SanatçÄ± Ferhat Tunç hakkÄ±nda 'terör örgüt propagandasÄ±' suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi'nde görüldü. Tunç'a, 1 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verildi.

Ä°stanbul 36. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuksuz yargÄ±lanan sanÄ±k Ferhat Tunç avukatÄ± Ercan Kanar ile katÄ±ldÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre Ferhat Tunç savunmasÄ±nda, "Ben sanatçÄ±yÄ±m. SanatçÄ± toplumsal deÄŸerleri savunan bir aydÄ±ndÄ±r. SanatÄ±n ilkelerine sahip çÄ±kÄ±yorum. SanatçÄ± koÅŸullara ve iktidara göre hareket etmez. Böyle yapmasÄ± sanata ihanettir. Sanat ve sanatçÄ±lar bir ideolojiye sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±lamaz. Dünya Özgür Müzik Formunun Türkiye elçisiyim. 2010 yÄ±lÄ±nda Dünya Özgür Müzik Ödülü'ne layÄ±k görüldüm. Ä°ddianamede niyet okumasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kobani sürecini yakÄ±ndan takip eden bir sanatçÄ±yÄ±m. Son albümüm Kobani ismini taÅŸÄ±yor" dedi.

SuçlamalarÄ±n önyargÄ±lÄ± olduÄŸunu ifade eden Tunç "Ne yaptÄ±ysam sanatçÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ma sÄ±ÄŸÄ±narak yaptÄ±m. PiÅŸman deÄŸilim" dedi. Tunç, "Bir beraat kararÄ± çÄ±karsa bu ifade özgürlüÄŸü ve demokrasi açÄ±sÄ±ndan önem arz edecektir. Suç iÅŸlediÄŸimi düÅŸünmüyorum" diyerek beraatini talep etti.

Mahkeme, Ferhat Tunç'a "PKK, KCK, YPG ve YPJ”nin propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 1 yÄ±l 11 ay 12 gün hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme, Tunç'un farklÄ± illerde ertelenen davalarÄ±na iliÅŸkin bu kararÄ±n tebliÄŸ edilmesine de hükmetti. (HABER MERKEZÄ°)

Ferhat TunÃ§'a 1 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:59

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