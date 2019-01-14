Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Sanatçı Ferhat Tunç, Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Tunç, gelişmeyi 23.25'te sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Tunç, “Almanya’dan gelirken ‘aranıyorsun’ dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan gelirken “aranıyorsun” dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 13 Ocak 2019

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

İki ayrı soruşturma kapsamında Bakırköy adliyesinde verdiğim ifadenin ardından serbest bırakıldım. Dayanışma gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkede birlikte olmaya, birlikte özgür bir gelecek için şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz. — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 14 Ocak 2019

İfadesini vermesinin ardından serbest bırakılan Ferhat Tunç, "İki ayrı soruşturma kapsamında Bakırköy adliyesinde verdiğim ifadenin ardından serbest bırakıldım. Dayanışma gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkede birlikte olmaya, birlikte özgür bir gelecek için şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı. (HABER MERKEZİ)