Ferhat Tunç hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Tunç hakkında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede, Tunç'un Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) "kurum delegesi" olarak faaliyet yürüttüğü, farklı tarihlerde DTK toplantılarına katıldığı belirtildi ve Avrupa'dan getirdiği 2 bin avroyu Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bir kişiye teslim ederek "kuryelik yapıp örgütün finansmanına katkı sağladığı" öne sürüldü.

İddianamede, Tunç'un sosyal medya hesabında Afrin operasyonunu eleştiren paylaşımları da yer aldı. Ayıra Tunç'un "YPG mensuplarıyla fotoğraf çekerek paylaştığı" iddia edildi.

İddianamede paylaşımlara ilişkin şu iddialara yer verildi:

"Kamu düzeninin tahsisi için yapılan operasyonları örgütün propaganda faaliyetleri doğrultusunda çarpıtmaktadır. Kürt kökenli vatandaşların devlet tarafından katledildiği, ezildiği, sömürüldüğü ve tecride mahkum bırakıldığı yönünde algı oluşturmak, terör faaliyetlerinin meşru olduğuna insanları inandırmak, vatandaşların devlete karşı kin ve nefret duyguları beslemesini sağlayarak, devlete küskün kitleler oluşturmak ve bu kitleyi terör örgütünün saflarına çekmek maksadıyla paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, Tunç'un "terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övücü, meşrulaştırıcı ve bu yöntemlere başvurmaya teşvik edici nitelikte yazılar paylaşmak suretiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği" öne sürüldü.

İddianamenin sonuç kısmında, Tunç için şu suçlamalar kaydedildi:

"Orgütsel nitelikteki çeşitli toplantılar ve eylemlere katılarak devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalışmıştır. Şüphelinin, herkesin ulaşabileceği internet ortamında yaptığı paylaşımlarında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir. Şüpheli tarafından yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır süregelen terör faaliyetleri dikkate alındığında, yakın tehlike kriterinin oluştuğu anlaşılmaktadır."

İddianamede Tunç hakkında, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunç, 14 Ocak'ta Almanya'dan tarifeli uçakla geldiği İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Bakırköy Adliyesindeki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı