Ferhat Tunç: Üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim

Sanatçı Ferhat Tunç, yayınladığı açıklamayla bir süre yurt dışında olacağını duyurdu. Açıklamasında hakkında verilen hapis cezasına ve açılan davalara dikkat çeken Tunç, "Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan" dedi.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi 'örgüt propagandası' ve 'örgüt üyeliği' iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar. Dahası hedef gösterdiler. Baskılarıyla, yalanlarıyla bir gün olsun taviz vermedim. Sanatçı kimliğim ile halka karşı sorumluluğumu bir gün olsun ayırmadım. Sesimle yaşadım ama o sesin ahengine de kendim karar verdim ve yine bir gün olsun pişman olmadım. Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile geri atmadan. Akıl ve vicdan bugün sessizliği bozmayı işaret ediyor. Bu zamanları hepimizin emeğiyle, mücadelesiyle en az zararla atlatabilir ve ardından rahat bir nefes alabiliriz. Birlikte yeniden hayal kurabilir ve yeniden kazanabiliriz." (KÜLTÜR SERVİSİ)

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