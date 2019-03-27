Eğitim Sen: Ataşehir’de Danıştayın Ensar Vakfı kararına uyulmuyor

Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şubesi, Danıştayın Ensar Vakfı ile olan protokolü iptal etmesine rağmen Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, kanuna aykırı şekilde vakfın okullarda çalışma yürütmesine önayak olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Danıştay 8. Dairenin MEB ile Ensar Vakfı ve Hizmet Vakfı’yla imzalanan protokolleri Anayasa’ya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması kararı verdiği hatırlatıldı. Buna rağmen Ataşehir'de mahkeme kararlarının açıkça tanınmadığına, uygulanmadığına, ihlal edildiğine şahit oldukları belirtildi.

Açıklamada "Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı ile olan protokolün örgün eğitim yönünden iptaline rağmen açıkça kanuna aykırı şekilde bu çalışmanın okullarda yürütülmesine önayak olmaktadırlar. Hatta söz konusu vakfın okullarda yürüttüğü 'İkra-3 el’Vera, Tanı Kendini' başlıklı ve okullara ücretsiz dağıtılan kitabın giriş yazılarını yazmış olmaları durumun vahametini özetler niteliktedir” denildi.

"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİM BÜROSU GİBİ ÇALIŞIYOR"

Açıklamada ayrıca Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Çanakkale Haftası gerekçesiyle 12. sınıf öğrencilerini Sancaktepe'de Ataşehir Belediye Başkan adayının “yaptırdığı” tesislere götürdüğü aktarıldı. Açıklamada "Bazıları oy kullanma yaşına gelmiş öğrenciler, propaganda çalışmalarına malzeme yapıldı" debildi.

Öğrencilerin AKP'nin belediye başkan adayının toplantısına götürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada "Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir siyasi partinin seçim bürosu gibi çalıştığını 22 Mart Cuma günü öğle saatlerinde Celal Yardımcı Ortaokulu’nun spor salonunda AKP Ataşehir İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Erdem’in öğrencilerle buluştuğu toplantıyla da kanıtlanmaktadır. O saatte bir partinin seçim propagandasında değil okulda olması gereken öğrenciler ve okul idarecileri konusunda herhangi bir işlem yapılmamış, okulda bir siyasi partinin propagandasının yapılmasında bir sakınca görülmemiştir” denildi.

Yasalara saygı göstermesi gereken kamu yöneticilerinin, mahkeme kararlarına uymaları, aykırı hareketler sergilememeleri gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine kamu yöneticilerinin, herkese eşit mesafede durması gerekirken birer parti militanı gibi davranmalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Söz konusu yöneticilerin yönettikleri kamu kurumlarının saygınlığına gölge düşüren davranış ve uygulamalardan bir an önce vazgeçmelerini temenni ederken yaşanan fiili duruma ilişkin gerekli yasal girişimlerde bulunacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.” (HABER MERKEZİ)

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