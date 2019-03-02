İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesindeki bir okulda seminer adı altında AKP’nin seçim çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.

Dün (Cuma) saat 14.00’te Örnekköy mahallesinde yer alan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda eğitim öğretim saatleri içerisinde “Finans ve Sigorta yönetimi” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Seminer salonu AKP bayraklarıyla donatıldı ve etkinlikte seçim çalışması yürütüldü. Bu esnada okuldaki öğrenciler de salona girip çıktı.

Sigorta şirketi tarafından düzenlenen seminere katılım belgesi dağıtılırken katılımcılara bir de hediye paketi verildi.

Konuya ilişkin bilgi aldığımız bir veli, “AKP’nin seçim çalışması nasıl yapılabiliyor? Devlet memurlarının devlet kurumlarının bu kadar yakından bir şekilde siyasi bir partiyle ilişkilenmesi zaten yasak. Ders saati içinde bir taraftan eğitim devam ederken birtaraftan da AKP bayraklarıyla donatılmış okulun seminer salonunun önüne stant açıp katılımcılara hediyeler dağıtması ne kadar doğru” dedi.