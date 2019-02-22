Adana BTÜ'de AKP Gençlik Kollarından seçim etkinliği!

Mesut BAYLAV

Adana

Mecliste isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirilmesi onaylanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde AKP’nin üniversiteli gençlik yapılanması olan Üni-AK ile üniversite yönetimi birlikte yerel seçimler etkinliği düzenledi.

“Gençlik, Siyaset ve Liderlik” başlığı ile düzenlenen etkinliğe AKP Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar katıldı. Etkinliğin afişinde de Adana Üni-Ak ve Adana BTÜ imzası yer aldı.AKP'nin üniversitede, üniversite yönetimi ile birlikte etkinlik düzenlemesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 18 Şubat günü bir kadın öğrencinini sınıfında ülkücüler tarafından darbedilmesiyle gündeme gelmişti. Öğrencinin okulun isminin değiştirilmek istenmesine tepki gösterdiği için darbedildiği öğrenilmişti. Üniversite yönetimi ise yaşanan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu olayın ardından Valilikte bir toplantı yapıldığı ve bu toplantıda hem yaşanan darp olayı hem de üniversitede düzenlenmesi planlanan yerel seçim etkinliği üzerine değerlendirme yapıldığı öğrenildi. Üniversite yönetiminin bölümleri aradığı ve WhatsApp üzerinden de hocalardan öğrencilerini etkinliğe getirmelerini istendiği aktarılan bilgiler arasında.

Etkinliğe dair görüştüğümüz öğrenciler isimlerini vermek istemediklerini belirtti. Bir öğrenci üniversite yönetimine tepki göstererek “Üniversite içerisinde yapmak istediğimiz birçok etkinliğe zorluk çıkaran üniversite yönetimi iktidar partisinin gençlik kolları ile çok rahat bir şekilde, hiç çekinmeden etkinlik yapabiliyor. Herhangi bir muhalif etkinlik yapabilir miyiz acaba diye düşünüyoruz” dedi.

Bir başka öğrenci ise üniversitenin adının Alparslan Türkeş olarak değiştirilmesi ile bu yapılan etkinliğin paralel olduğunu belirterek “Üniversite içerisinde bir öğrenci sınıf içerisinde isim değişikliğine muhalif olduğu için saldırıya uğruyor. Üniversite yönetimi bir açıklama dahi yapmıyor. Etkinliğe bakacak olursak da iktidar partisinden birinin gelip üniversitede propaganda yapması ve üniversite yönetiminin de bunun altına imza atmış olması iktidar ile el ele kol kola olduklarını bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti