Belediyeden Ankapark açıklaması: 2 değil; 1,3 milyar TL civarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark bütçesine ilişkin verdiği yanıtta “Ankapark'ın yapımı için 2 milyar TL para harcandığı gerçeği yansıtmamaktadır. 1,3 milyar civarında belediyemiz bütçesinden harcama yapılmıştır” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Ankapark için “2 milyar civarında para harcanmış” demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve selefi Gökçek arasında polemiğe neden olan Ankapark, şimdi de belediyenin yanıtıyla gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Ankapark bütçesi ile ilgili sorusuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yanıtta “Ankapark'ın yapımı için 2 milyar TL para harcandığı gerçeği yansıtmamaktadır. 1,3 milyar civarında belediyemiz bütçesinden harcama yapılmıştır” denildi.

'ANKARALI KİME İNANACAK?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın 21 Kasım 2017 günü bir gazeteye verdiği demeçte “2 milyar civarında para harcanmış” şeklindeki açıklamasını hatırlatan CHP'li Emir, “AKP döneminde pek çok defa ‘Bu kadarına da pes’ dediğimiz şeye tanık olduk ama belediyenin, başkanını yalanladığı bir örneği ilk kez yaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin başkentinde başkanı ayrı, çalışanları ayrı açıklamalarda bulunan bir belediye söz konusu olduğunu belirten Emir, “Ya hafızamızla dalga geçiyorlar ya da gerçekten birbirlerinden haberleri yok. Her iki durumda da tablo vahimdir. Ankaralı şimdi kime inanacak?” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)