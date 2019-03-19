Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin

Diyarbakır’daki 21 Mart 2017’deki Newroz kutlamasına katılmak için alana gelmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülen Üniversite Öğrencisi Kemal Kurkut’un ölümünün üzerinde 2 yıl geçti. Kurkut ailesinin avukatlarından Serdar Çelebi 2 yıllık süreci değerlendirdi.

Tüm delillere rağmen yargılamaya ilişkin adli tıp kurumuun sanık lehine rapor hazırladığını söyleyen Çelebi, “Silahtan çıkan boş kovanlar üzerinde yapılan incelemede, maalesef buna rağmen sanık lehinde, sanığı koruma, cezasızlık politikasını sürdürme eğiliminde bir rapor hazırlandı ve rapor dosyaya sunuldu. Tabii bunu kabul etmek çok mümkün değil. Bunun akabinde Ulusal Kriminal Bürodan tanzim edilen raporda, adım adım, tek tek fotoğraf kareleriyle tespit edilmiş ve failin kim olduğu konusunda tereddüt bırakmayacak derecede açıkça belirtilmiş. Mesela bizim açımızdan aslında olay çözülmüş durumda, raporla beraber. Bu rapor üzerine tutuklanma talebimiz oldu. Üzücü şey mahkeme arada, adli kontrolü ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı” dedi.

Adalet beklentisini dile getiren Kemal Kurkut’un ağabeyi Cihan Kurkut de “Er ya da geç adaletin geleceğine inanıyoruz. Sadece Kemal için değil Berkin, Ceylan ve daha nicesi için adaletin geleceğine inanıyoruz. Çağrımız artık kan ve kinin bitmesi, barışın artık bu topraklarda yeşermesidir; insanlığın yaşatılmasıdır” dedi. (Diyarbakır/MA)

Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

Kemal Kurkut cinayetinde yeni görüntüler dosyaya girdi

Kurkut'un ölümüne dair 72 polise soruşturma açılmasına izin verilmedi

Kemal Kurkut'un vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı