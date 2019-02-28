Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un 2017 yılındaki Diyarbakır Newrozu’nda öldürülmesine ilişkin Ulusal Kriminal Bürosu tarafından hazırlanan raporda sanık polisin Kurkut’u doğrudan hedef alarak ölümüne sebep olduğu tespitinde bulunuldu.

Diyarbakır'da katıldığı 2017 yılı Newroz kutlaması sırasında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin polis memuru Y.Ş. hakkında “kasten öldürme”den müebbet hapis istemiyle açılan davanın 5’inci duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Görülen duruşma öncesi adliye binası yine polis tarafından ablukaya alındı. Tutuksuz yargılanan sanık polis Y.Ş.’nin avukatı ile birlikte katıldığı duruşmada, Kurkut’un ağabeyi Ferhat Kurkut ve aile avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı, yine Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları, Semra Güzel Dersim Dağ ve HDP il yöneticileri ile birikte 30 üzerinde polis izledi.

ULUSAL KRİMİNAL RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkemenin talebi doğrultusunda, Ulusal Kriminal Büronun Kemal Kurkut cinayeti için hazırladığı raporda, olay yerini doğrudan gören kamera kayıtlarının kare kare incelendiği belirtilerek, “kasten öldürme” suçundan yargılanan sanık polis Y. Ş.’nin Kurkut’u doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Mahkemenin Kemal Kurkut’un öldürülmesine ilişkin Ulusal Kriminal Bürodan istediği rapora, Mezopotamya Ajansı (MA) ulaştı. Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen raporun oluşturulmasında, olay yerini doğrudan gören kamera kayıtlarının kare kare incelemesi sonucu, fotoğraflanmasından yararlanıldı.

Kemal Kurkut’un oluşturulan polis barikatını geçtiği sırada, barikatta olan polislerin silahlarının doğrultu yönü, ateşin etkisiyle polislerin el hareketleri, ateş sırasında Kemal Kurkut’un reflekslerinin incelendiği rapor, ateş edilme anı ile Kemal Kurkut’un vurulma anındaki hareketlerinin görüntü karesi olarak tekrar tekrar izlenip incelenmesi sonucu oluşturulduğu kaydedildi.

Kamera görüntüsünün karelere ayrılarak, olayın oluş şeklinin kare kare anlatıldığı raporda, Kemal Kurkut’un üstü çıplak bir şekilde polis barikatının olduğu bölgeye geldiğinde ona silahlarını doğrultan polislerin pozisyonları, silahlarının yönleri tek tek Kemal Kurkut’un bulunduğu yönle eşleştirildi.

GÖRÜNTÜLER KARE KARE İNCELENDİ

Kemal Kurkut’un polis barikatına geldiğinde koşmaya başladığı sırada, bir polis memurunun ateş açtığı ancak, silah doğrultusu ve atış sırasında el hareketlerinden Kurkut’un ayaklarına doğru ateş açtığı belirtilen raporda, barikatın geçilmeye başlandığı anda, Kurkut’un sol yanında polis barikatında bulunan sanık polis Y. Ş.’nin Kemal Kurkut’a doğrudan silahını doğrultarak ateş etmesiyle Kurkut’un geriye doğru sıçradığı, bu sıçramanın Kemal Kurkut’un vücuduna isabet eden mermiden kaynaklandığı vurgulandı.

‘BİR POLİS YERE ATEŞ AÇTI’

İki maddeyle sonuç kısmı özetlenen raporda birinci maddede olay tanımlanarak şu ifadelere yer verildi: “Kemal Kurkut’un polisin konumlandığı barikatlara doğru üzeri çıplak elinde bıçak ile yürüyerek ulaştığı, polislerin geçişe izin vermemek/korkutmak amaçlı tabancalarını Kemal’e doğrulttuğu, Kemal’in barikatlardan koşarak geçtiği sırada tabancasını Kemal’e doğrultan bir polisin görüldüğü, ancak bu polisin Kemal’i vurmadığı, bu andan itibaren Kemal’in sıçrayarak/zıplayarak koştuğu, buradan da anlaşılacağı gibi az önce Kemal’e tabanca doğrultan polisin şahsın ayaklarını hedef aldığını, ancak atışlarını isabet etmediği, Kemal’in arkasını kollayarak koşmaya devam ettiği…”

"KEMAL’İ VURAN KİŞİ Y.Ş.’DİR"

Öldürülme olayının gerçekleştiği raporun sonuç kısmının ikinci maddesinde ise şu tespitler yapıldı: “Bu sırada olay faili olduğu düşünülen polisin Kemal’e tabanca doğrulttuğu, Kemal’in seken bir mermiyle değil, olayda şüpheli polisin tabancayı Kemal’i hedef alarak ateşlediği, bu ateşleme ile tabancanın yukarı kalkan/mermi atma hareketinin görüldüğü, bu hareketin iş bu deşifre klibinde de tekrarlı olarak birçok kez gösterildiği gibi, olay faili olduğu değerlendirilen polisin ateş etmesinden sonra Kemal’in sol yanını tutarak koşmaya başladığı görülmüştür. Ulusal Kriminal Büronun işbu çalışmasında olay faili olduğu düşünülen bu kişinin adı şayet tutuklu bulunan polis memuru Y. Ş. ise Ulusal Kriminal Büronun deşifresine göre Kemal Kurkut’u vuran kişinin Y. Ş. olduğu, otopsi raporunda da öldürücü nitelik bilgisi alınan sol pektoral yan bölge aksiler hat ile 11-12. kostasın kesişim hizasında 0.5 cm çaplı ASMÇ giriş deliği görülen noktanın bu esnadaki ateşlemede vuku bulduğu değerlendirilmekle…”

Hazırlanan raporda, olayın meydana gelişi hazırlanan video kliple de anlatıldı. (Diyarbakır/MA)