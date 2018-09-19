Kemal Kurkut cinayetinde yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler dosyaya girdi

DiyarbakÄ±r’da 2017 Newrozu’nda polis tarafÄ±ndan vurularak öldürülen Kemal Kurkut cinayetine iliÅŸkin açÄ±lan dava dosyasÄ±na yeni delil girdi. Olay yerindeki bir zÄ±rhlÄ± araçtan alÄ±nan görüntüde görevli iki polisten birinin diÄŸerine “AdamÄ± vurmaya gerek yok ki” dediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.



Üniversite öÄŸrencisi Kemal Kurkut’un, 2017 yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r’da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Newroz kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda polis memuru Y.Åž.’nin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle öldürülmesine iliÅŸkin davanÄ±n 3’üncü duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde yarÄ±n görülecek. “OlasÄ± kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezasÄ± istenen polis memuru Y.Åž.’nin tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±na yeni bir delil girdi.

Kurkut'un vurulma anÄ± öncesi ve sonrasÄ±na ait toplam 118 görüntü kaydÄ± ve kayÄ±tlarda geçen konuÅŸmalar tek tek çözümlendi. bilirkiÅŸi, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu mahkemeye gönderdi.



Raporda, Kurkut'un vurularak öldürülmek yerine saÄŸ yakalanabilme imkanÄ±nÄ±n olduÄŸu yine bir polis tarafÄ±ndan dile getirildiÄŸi görüntü yer aldÄ±.



Mezopotamya AjansÄ±’ndan AydÄ±n Atay’Ä±n haberine göre; bilirkiÅŸi raporuna giren olay yerindeki bir zÄ±rhlÄ± araca ait 13 saniyelik bu görüntüde, zÄ±rhlÄ± araca bindikleri esnada iki polis arasÄ±ndaki diyalogun kÄ±sa bir bölümü yansÄ±yor.



Normal koÅŸullarda duyulmayan, ancak özel bir video programÄ± yardÄ±mÄ±yla anlaÅŸÄ±labilen bu kayÄ±tta, iki polisten birinin diÄŸerine Kurkut’un vurulmasÄ±na iliÅŸkin “AdamÄ± vurmaya gerek yok ki" dediÄŸi açÄ±kça anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

YALÇINDAÄž: ÖLDÜRME KASTIYLE DAVRANDIÄžININ Ä°SPATI

Kurkut ailesinin avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, dava dosyasÄ±na giren iki polis arasÄ±nda geçen bu konuÅŸmanÄ±n görüntüsüne iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: “Görüntülerdeki iki polisin kendi aralarÄ±nda geçen konuÅŸmasÄ±, sanÄ±k polis Y.Åž.’nin öldürme kastiyle davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ispatÄ±dÄ±r. SanÄ±k polis Y.Åž.’nin kendi meslektaÅŸlarÄ± bile, Kurkut’u öldürmenin gereksizliÄŸinden bahsetmiÅŸ. Olayda öldürme kasti olduÄŸu için Kurkut’un yaÅŸama hakkÄ± ihlal edildi. Bu sebeple sanÄ±ÄŸÄ±n ciddi bir ceza almasÄ± gerekiyor. Çünkü Kemal, öldürülmeden de olay yerinde bulunan TOMA’nÄ±n tazyikli suyuyla, biber gazÄ±yla ya da arkadan yakÄ±n dövüÅŸ tekniÄŸi ve benzeri ÅŸekilde yakalanabilir, durdurulabilirdi.”



Daha önce görgü tanÄ±klarÄ± da, Kemal Kurkut’un koÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± esnada, polis amiri olduÄŸu düÅŸünülen bir polis tarafÄ±ndan “ateÅŸ etmeyin” uyarÄ±sÄ±na raÄŸmen Kurkut’un vurulduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Kemal Kurkut'un vurulma anÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 13:22

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