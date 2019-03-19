7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

7 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen ev baskınlarıyla belediye başkan adayları ile sendika, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri gözaltına alındı.

Ankara’da TEM Şube polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında, Ankara Demokratik Alevi Derneği (ADAD) Eş Başkanı Mustafa Karabudak, KHK ile ihraç edilen sağlık emekçisi ve insan hakları aktivisti Adnan Vural, HDP Genel Merkez çalışanı Gülistan Tekin, Büro Emekçileri Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan ve Sıddık Akın gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

MALATYA

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de yerel seçimlere günler kala ev baskınları düzenlendi. Ev baskınlarında Emek Partisi İlçe Başkanı Hayri Yıldırım ve HDP üyesi Kazım Işık ve Mahir Avşar isimli bir kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Malatya merkeze getirildiği öğrenildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Eş Başkanı Selahattin Kolanç gözaltına alındı. Kolanç'ın, dün ifade vermek için gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kolanç'ın, bugün ifade işlemlerinin tamamlanması bekleniliyor. Aynı soruşturma kapsamında, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Eş Başkanı Güler Tunç'un da bugün ifade vereceği bildirildi.

BALIKESİR

HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Polislerin Güven’in Altınoluk ilçesindeki evinde saatlerce arama yaptıktan sonra eş başkan adayını İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi. Güven’le birlikte ismi öğrenilemeyen 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken gözaltı gerekçeleri bilinmiyor.

MARDİN

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM şubeye bağlı polisler birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, aralarında HDP Parti Meclisi üyesi Semire Kut, HDP yöneticisi Musa Binbir, Cemal Veske, Mehmet Salih Azizoğlu, TJA aktivisti Aysel Erol ile DBP il Eş Başkanı Leyla Bozkurt gözaltına alındı.

HDP'li Musa Alkan’ın da evine de baskın yapıldığı; ancak evinde olmadığı için gözaltı işleminin yapılamadığı öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, soruşturmanın gizli yürütüldüğü öğrenildi.

BURSA

Bursa’da da aralarında HDP il ve ilçe yöneticileri, Belediye Meclis Üyesi adaylarının olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen kişiler, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube’ye götürüldükleri öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri şöyle: HDP Bursa il yöneticileri Ebru Yaşar, Zeynep Bozkurt, Serhat Bakış, Nilüfer İlçe Yöneticisi Kader Tezki, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Adayı Fırat Çelebioğlu, Sunay Boran, Agit Birben, Murat Kuru, Hanım Korkmaz, Mehmet Şipal.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evlere yapılan polis baskınında aralarında gazeteci Hacı Yusuf Topaloğlu ve Şiyar Tanık gözaltına alındı. Gazeteci Topaloğlu ve Tanık'ın gözaltı gerekçeleri öğrenilemezken, Kahta ilçe emniyetinde bekletildikleri öğrenildi.

Topaloğlu ve Tanık'ın gün içinde ifadeleri alınıp savcılığa çıkarılması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)