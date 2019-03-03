Hürriyet, Faruk Bildirici'yi işten çıkardı

Demirören Grubu’na satılan Hürriyet'ten bir ayrılık haberi daha geldi. 1992’den bu yana gazetede çeşitli görevlerde bulunan, son olarak gazetenin okur temsilciliği görevini sürdüren Faruk Bildirici'nin işten çıkarıldığı iddia edildi. Evrensel'in ulaştığı kaynaklar bilginin doğru olduğunu teyit etti.

Bildirici, okurların eleştirilerine yanıt verdiği köşesinde sık sık gazetesinin yaptığı hatalara da değiniyor ve meslek ilkelerini anımsattıyordu. Bildirici, geçtiğimiz pazartesi kaleme aldığı "Olay yok yanıt var" başlıklı yazısında Hürriyet'in, üniversite öğrencisi Merve Demirel'in polis tarafından taciz edilmesi karşısında aldığı tutumu eleştirmişti. Bildirici, köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elbette İçişleri Bakanı ve parti sözcülerinin taciz iddiasıyla ilgili açıklamalarına gazetede yer verilmesi gerekli. Ama Bakan’ın ve politikacıların sözleri haber taşıyor ise taciz, tacize uğradığı öne sürülen genç kızın sözleri, suç duyurusu ve Ankara Emniyeti’nin konuya ilişkin açıklaması da haber değeri taşıyor demektir. Hatta asıl haber odur. Okurun olayı doğru değerlendirebilmesi için olaya ilişkin bilgilerin eksiksiz ve nesnel bir dille aktarılması gerekirdi. Unutmayalım, eksik ve tek yanlı bilgi, yanlış bilgidir.

Kuşkusuz taciz olup olmadığına yargı karar verecek. Ama şurası açık, polisin gözaltına alınan bir genç kızın kalçasına el atmaya hakkı olamaz. Genç kızın kim olduğunun ya da hangi suçlamayla gözaltına alındığının hiçbir önemi yok.”

Bildiricinin bu uyarılarının Demirören Grubu’nda rahatsızlıklara yol açtığı iddia edildi. Medyaradar, yılbaşından bu yana Bildirici’ye gazete yönetiminden “Bizi eleştirme” uyarıları geldiğini yazdı.

Bildirici’nin veda niteliğindeki son okur temsilcisi köşesinin, yarın (4 Mart 2019 Pazartesi günü) Hürriyet’te yayınlanması bekleniyor.

Faruk Bildirici, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

GEÇEN HAFTA İKİ İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel ile Hurriyet Daily News Yayın Koordinatörü Emre Kızılkaya da gazeteden istifa etmişti.

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

10 Kasım 1956’da Gaziantep, Nizip’te doğan Faruk Bildirici, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra Haziran 1980’de Cumhuriyet’te gazeteciliğe başladı. 12 Eylül askeri döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet’ten, Nisan 1992’de ayrıldı.

Sabah Gazetesi’nde beş ay çalıştıktan sonra Ekim 1992’de Hürriyet’e geçen Bildirici hem Ankara Büro Şefliği yaptı, hem de yazı dizileri, portre yazıları ve araştırma kitapları yayınladı.

Bildirici’nin kitapları:

Gizli Kulaklar Ülkesi (Şubat 1998)

Maskeli Leydi: Tekmili birden Tansu Çiller (Temmuz 1998),

Üniforma Slogan Biber (Şubat 1999)

Kuzum Bülent: Ecevit’e aileden mektuplar (Şubat 2000)

Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi (Temmuz 2000)

Anıtkabir Racon Zambak (Nisan 2001) ,

Hanedanın Son Prensi: Mesut Yılmaz ve ANAP’lı yıllar (Aralık 2002)

Yemin Gecesi : Leyla Zana’nın yaşamöyküsü (Şubat 2008)

Serkis bu toprakları sevmişti (Ekim 2008)

Günahlarımızda yıkandık (Haziran 2018)

(MEDYA SERVİSİ)

Hürriyet'in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel istifa etti