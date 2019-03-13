Bayburt'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Bayburt belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Bayburt | Fotoğraf: Ben Bender/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
31 Mart yerel seçimleri için Bayburt'ta AKP Fatih Yumak'ı, CHP Kağan Eraslan'ı, MHP Hükmü Pekmezci'yi, İYİ Parti Yunus Özyıldırım'ı, Saadet Partisi Osman Nuri Temür'ü, TKP Özgün Can'ı aday gösterdi.
BAYBURT'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Fatih Yumak
CHP - Kağan Eraslan
MHP - Hükmü Pekmezci
İYİ Parti - Yunus Özyıldırım
Saadet Partisi - Osman Nuri Temür
TKP - Özgün Can
BTP - Nevriye Zor
DSP - Murat Çikot
Bağımsız aday - Mehmet Emir
BAYBURT'TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BAYBURT SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BAYBURT SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ BAYBURT SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)
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Giresun'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Rize'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Tokat'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
Ordu'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
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