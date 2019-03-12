Gümüşhane'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Gümüşhane belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Gümüşhane | Fotoğraf: Ghanevalilik/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
31 Mart yerel seçimleri için Gümüşhane'de AKP Ercan Çimen'i, CHP Bedri Ağaç'ı aday gösterdi.
GÜMÜŞHANE'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Ercan Çimen
CHP - Bedri Ağaç
MHP - Sabri Varan
İYİ Parti - Mustafa Canlı
Saadet Partisi - Şerif Erdal
TKP - Fikret İşeri
BTP - Coşkun Gündüz
DSP - Sibel Küçükkapdan
GÜMÜŞHANE'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ GÜMÜŞHANE SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU GÜMÜŞHANE SONUÇLARI
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