Gümüşhane'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Erdoğan, Küçükçekmece'de de ezan çarpıtması ve beka söylemini sürdürdü

Küçükçekmece'de konuşan Erdoğan, "Sınırlarımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler" dedi.