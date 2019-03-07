07 Mart 2019 14:05
Trabzon'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Trabzon belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Trabzon | Fotoğraf: Bertramz/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Doğu Karadeniz'in en kalabalık şehri Trabzon'da seçimler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları arasında geçecek. MHP aday göstermeyerek AKP'nin adayı Murat Zorluoğlu'yu destekliyor. CHP ise İYİ Parti'nin adayı Atakan Aksoy'u destekliyor.
AKP - Murat Zorluoğlu
İYİ Parti - Atakan Aksoy
Saadet Partisi - Hasan Saka
TKP - Özgür Murat Büyük
BTP - Haydar Bektaşoğlu
DP - Ercan Şılbır
DSP - Hadiye Solmaz
Vatan Partisi - İnci Güngör
Bağımsız aday - İbrahim Topuz
TRABZON'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ TRABZON SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU TRABZON SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ TRABZON SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)