Gebze-Halkalı Marmaray hattı açıldığı ilk gün arızalandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm uyarılara rağmen açılışını yaptığı Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattı, ilk gününde arıza verdi.

Halkalı tarafından gelirken bazı duraklarda beklemeden devam eden tren, Kazlıçeşme durağında tamamen durdu.

Sık sık “Trafik yüzünden beklemekteyiz” anonsu yapılan Marmaray’da bir süre elektriklerin olmadığı görüldü. Gecikmeler nedeniyle yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Tren seferlerinin 15 dakikada bir yapıldığı dile getirildi.

Yaklaşık yarım saatlik beklemenin ardından hareket eden Marmaray’daki yolcular, işe geç kaldıklarını söyledi. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren yolcular ayrıca yüksek ücret ödemekten şikayetçi.

Marmaray İstasyonları iade validatörlerinde güncelleme yapılmıştır ve aktif olarak iade yapmaktadır. Kısa bir süre ücret iadesi alamayan vatandaşlarımızın 153 Çağrı Merkezimiz ile irtibat kurmasını rica ederiz.



Ücret Tarifesi;https://t.co/vGPUuTJIMh#ibb pic.twitter.com/99S3HwIyXq — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) March 13, 2019

Twitter'dan paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

#marmaray yeni mahalle istasyonunda 6,70tl aldı İstanbul karttan. Üsküdar 'da iadeyi göreceğiz ama pek ümidim yok. Maksimum 5,20 hikaye onu bilin. — tunayt cınıbılı (@tunacinibili) 13 Mart 2019

#Marmaray’da Haftabaşından beri her gün ve her an bu vaziyette burası, madem yeterli treniniz yok açmayın hattı. Bu eziyet sürecek belli ki. İstanbul’a ve İstanbulluya yaptığınız eziyeti durdurun, hattı daha sonra açın. @AihsanUygunTCDD @Mcahidturhan @Marmaraytcdd pic.twitter.com/S6jar8GOlC — Çeyrek İnşaat Yüksek Mühendisi (@aesisman) 7 Mart 2019

Marmaray'a geçmeyin hiç. Japonya'da insanları ittire ittire bindirdikleri metro videosundaki olayın aynısı yaşanıyor — lisianthus (@eenapim_) 13 Mart 2019

Böyle giderse 3. Dünya Savaşı Marmaray'da çıkar — Adnan Yusuf Adal (@AdalYusuf) 13 Mart 2019

@ibbBeyazmasa Merhabalar Marmaray için yeni fiyat güncellemesi yapacak mısınız? Abonman akbiller için 4 kredi basıyor ve iadesini alamıyoruz. Aylık gidiş dönüş ile beraber 208 kredi yapıyor. Bunun üzerinde çalışılırsa çok seviniriz — Kadir (@iamkadlera) 13 Mart 2019

#Marmaray Yenikapidan binip 9 durak sonra Bostancida indim. Aylik abonmandan 3 kesinti yapti iade vermedi. 9 durak icin 3 basim cok fazla. — fatih bulca (@fabu57) 13 Mart 2019

Para iadesi bekleyen insanlar yazık, fazla aldığınız para haram olsun.

Marmaray bitmiştir. pic.twitter.com/nmoHNSZTVc — Hilmiye Sözer (@Hillyyyyyyy) 13 Mart 2019

Gebze-Halkalı marmaray seferleri başlamış. İnsana aptal muamelesi yapan bir ücretlendirme, eskisinden çok daha kalabalık bir tren. Daha iyisi eminim ama bizim için değil — Sinem (@sinemsaahiinn) 13 Mart 2019

Marmaray resmen para yutuyo — Hande (@handesaracogluu) 13 Mart 2019

Halkalı tarafından gelirken bazı duraklarda beklemeden devam eden Marmaray, Kazlıçeşme durağında tamamen durdu. — (( Yılmaz )) (@Awdisa_Hat1) 13 Mart 2019

Metro hatları açıldıktan sonra marmaray o kadar değişmiş ki, turnikeden çıkmak için bile yığınla insan bekleniyor. Yeni hat çok iyi oldu ama insanlar gidecekleri yere geç kalsın diye, kalabalıktan cinnet geçirsin diye. Harika oldu! — cobain (@legolaman_) 13 Mart 2019

marmaray kullanmak yerine denizden yürüsek aynı sürede varılıyor — turgut (@turgutaris) 13 Mart 2019

#marmaray Bu işlerin sorumlusu her kim ise beceremiyor ya çok açık ve net bıraksın abi iki tane treni karşı karşıya götürüp getiremiyor duraklardaki insan sayısının ortalamasını baz alıp hesap yapamıyorsa o adamın orada ne işi var acaba ? Yatıp yuvarlanmaya gidiyorlar gliba ... — senkimsinamk (@senkimsinlenamk) 13 Mart 2019

@belbimibb @ibbBeyazmasa

Marmaray ücretini 2.5 TL yapmışsınız Yenikapı Söğütlüçeşme arası gittim, inince iade var dediniz bu kısa mesafede iade vermedi, amacınız ne? — Annasamedo (@sametugur400) 13 Mart 2019

Makinist bey marmaray’da anons geçiyor arka tarafa ilerleyelim boş yerler var diye, 10 vagonlu koca bir otobüs olmuş bu — Zeynep Ayaroğlu (@ZeynepAyaroglu) 13 Mart 2019

#marmaray binerken kuyruk yetmiyor bide inerken kuyruk doğru düzgün yap millete eziyet olmasın

3 duraklık ayrı akbil istiyorum!!!! — oyaoner (@orhanoya) 13 Mart 2019

Marmaray tamamıyla bir zulümray olmuş. Duracağı yer belli değil, geliş dk belli değil birde 100lerce m yerin altında ve yüeüyen merdiven bozulduğunda yüzeye çıkman ölüm. Birde zam geldiği için iade almak için çıkış 15 dk kuyruk bekliyorsun. Açacağın trene sıçayım! Zulümbelediyesi — ozgurovic (@Ozgurgibi) 13 Mart 2019

Ücretlendirmedeki heves ve azminizi #marmaray hattının ve iade makinalarının doğru düzgün çalışmasında da gösterseydiniz keşke. İstasyonda ağaç olduk. 15 dk da bir sefer mi olur. Metro bile 4 dk @Marmaraytcdd — yahya s. (@yahyaseval) 13 Mart 2019

(İstanbul/EVRENSEL)