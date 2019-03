Gebze-Halkalı Marmaray hattı açıldığı ilk gün arızalandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm uyarılara rağmen açılışını yaptığı Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattı, ilk gününde arıza verdi.

Halkalı tarafından gelirken bazı duraklarda beklemeden devam eden tren, Kazlıçeşme durağında tamamen durdu.

Sık sık “Trafik yüzünden beklemekteyiz” anonsu yapılan Marmaray’da bir süre elektriklerin olmadığı görüldü. Gecikmeler nedeniyle yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Tren seferlerinin 15 dakikada bir yapıldığı dile getirildi.

Yaklaşık yarım saatlik beklemenin ardından hareket eden Marmaray’daki yolcular, işe geç kaldıklarını söyledi. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren yolcular ayrıca yüksek ücret ödemekten şikayetçi.

Twitter'dan paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

#Marmaray’da Haftabaşından beri her gün ve her an bu vaziyette burası, madem yeterli treniniz yok açmayın hattı. Bu eziyet sürecek belli ki. İstanbul’a ve İstanbulluya yaptığınız eziyeti durdurun, hattı daha sonra açın. @AihsanUygunTCDD @Mcahidturhan @Marmaraytcdd pic.twitter.com/S6jar8GOlC