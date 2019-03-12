ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas’ta görev yapan tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela’daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela’daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor" ifadesini kullandı.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 Mart 2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Muhalefet Lideri Juan Guaido’yu "devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ocak ayında ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamış, diplomatik personelin ülkeyi terk etmesini istemişti. Ancak kararı eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı, birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

POMPEO, KÜBA VE RUSYA’YI HEDEF ALDI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ve Rusya yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü ileri sürerek, "Küba ve Maduro ortaklığı, cehennemde yapılmış bir eşleşmedir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığında basın brifingi düzenleyen Pompeo, Maduro’ya verilen desteklerin, ülke genelinde ekonomik krizin daha da büyümesine sebep olduğunu ileri sürdü.

KÜBA EMPERYALİSTMİŞ!

Küba’yı "gerçek emperyalist güç" olarak tanımlayan Pompeo, Küba hükümetinin Maduro hükümetine askeri ve siyasi açıdan büyük destek verdiğini, bunun karşılığında ucuz Venezuela petrolü aldığını savundu.

Bakan Mike Pompeo, "Küba, Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor. ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici Başkan Juan Guaido için ‘ABD’nin kuklası’ diyen Küba’dır. Venezuela’daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezuela siyasetinde büyük etkisi olan Küba’dır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

MADURO: SABOTAJ HAZIRLIĞINDA İKİ KİŞİ YAKALADIK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hidroelektrik santraline saldırı hazırlığında iki kişiyi yakaladıklarını açıkladı.

Venezuela’da geçen perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hâlâ birçok yerde devam eden elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, “Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline yönelik yeni bir sabotaj hazırlığı yapan iki kişiyi yakaladık” dedi. Maduro, “Adaletten, halkımıza yaptıkları bu devasa zarar nedeniyle bunların beyin takımlarından hesap sormalarını rica ediyorum” diye konuştu. Maduro, sabotajın sorumlularının Venezuela halkının yaşam ve barış hakkını hedeflediğini söyledi. “ABD’nin emperyalist hükümetinin, Venezuela’ya yönelik tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı” diyen Maduro, ülkesinin geçen haftadan bu yana maruz kaldığı saldırının altında “savaş stratejisi” olduğunu iddia ederek, sabotajlardan ABD hükümetini sorumlu tuttu. (AA)