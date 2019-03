ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas’ta görev yapan tüm diplomatik personelini bu hafta geri çekeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela’daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela’daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor" ifadesini kullandı.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.