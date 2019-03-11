Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız hafta sonu Sarayköy’e bağlı Hasköy, Merkezefendi ve Sevindik mahallelerinde halkla bir araya geldi. Hasköy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Kırgız, “Biz o zenginlerle baş edebilir miyiz?” sorusuna Hasköylülerin JES direnişini örnek gösterdi. Semt pazarında da ziyaretlerde bulunan Kırgız, “Rant düzenine tepki göstermek, bu düzene karşı tavır almak isteyenleri seçeneksiz bırakmamak için yola çıktık” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

JES DİRENİŞİ HATIRLATMASI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Hasköy ve çevresindeki kahveleri gezdi evleri ziyaret etti. Hasköy kahvesinde yaptığı konuşmada belediyeyi halk meclisleriyle yöneteceklerini söyleyen Kırgız’a mahallelilerden biri “Tamam iyi güzel de biz bu zenginlere karşı koyamayız. Fakiriz yoksuluz; bizi kim dikkate alır? Biz o zenginlere bu halimizle kafa tutabilir miyiz?” diye sordu. Soru üzerine Kırgız, Hasköylülerin JES’e karşı verdiği mücadeleyi hatırlattı ve “O zenginler ordusu buraya geldi; ‘Sizin tarım alanlarınıza JES yapmak istiyoruz’ dedi. Mahalleli tek ses olarak karşı çıktı. Ne oldu? Kim kazandı? Bu mahalleli o toplantıyı iptal ettirmedi mi?” diye yanıtladı. Kırgız’ın soruları üzerine kahvedekiler, “O konuda netiz yine gelsinler yine karşı çıkarız” sesleri yükseldi.

Fotoğraf: Evrensel

AKP’YE TEPKİ: DAHA DOYMADINIZ MI?

Pazar gününü ise işçilerin yoğun yaşadığı Sevindik mahallesinde geçiren Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sevindik pazar yerini dolaştı, kahvelere uğradı. Seçim broşürlerini dağıttığı esnada Ağrılı bir vatandaş hangi partiden olduğunu sordu. Kırgız, Emek Partisi’nin YSK’nin engellemelerine takılarak seçime alınmadığını ve bunun üzerine bağımsız aday olmak zorunda kaldığını anlattı. Ağrılı vatandaş da: “Hangi partili olduğunu sordum çünkü AKP adayı olsan ‘Yediniz yediniz daha doymadınız mı?’ diyecektim. Yeter bıktık artık hala daha bizi seçin diyorlar. Bak bu pazar yeri dolu olurdu şimdi yarısı boş. Gezen de boş geziyor bak elimde bir poşet yok. Halkı bu hale soktular hala daha oy istiyorlar utanmadan” diye konuştu.

Bir pazar esnafı da bağımsız aday çıkmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, “Bu düzen partilerine karşı tavrımı koyacak bir aday arıyordum. Kazansın veya kazanmasın ben sandıkta tepkimi göstereceğim” dedi. Kırgız da esnafın söylediklerine karşılık, “Zaten biz de bu yüzden aday olduk. Bize oy vermek kendine oy vermektir. Düzen partileri arasında sıkışan halk seçeneksiz kalmasın istedik. Rant ve talan düzenine karşı tavır almak isteyenlerin seçeneği olmak için bu yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

“SEYİR TEPESİ’Nİ YAPARKEN HALKA SORDULAR MI?”

AKP’nin Denizlide övündüğü ‘Seyir Tepesi’ projesinden de bahseden Kırgız, “Bu projeye başlarken size sordular mı? Şimdi biz yaptık diye reklamını yapıyorlar da yapımına başlamadan önce bu projeden senin haberin oldu mu?” diye sordu.

Bir çiftçi ise, “Benim yapıldığından bile haberim olmadı. Benim ekmek alacak param yok, şelale yapmışlar. ‘Seyir Tepesi’ yapmışlar bana ne ben nasıl gideyim oraya. Çiftçiyi bitirdiler ben kaç dönüm tarla ekerdim, şimdi elimde mısır ektiğim ufak bir alan kaldı. Gübre alamıyorum her şey ithal. Bitirdiler bizi” diyerek AKP’ye tepki gösterdi.

Pazar yerinde alışveriş için gezen bir kadın Kırgız’ın “Belediye Başkanı maaşı kalifiye işçinin maaşını geçmeyecek” söylemi üzerine “Seçildikten sonra unutulur bunlar. O koltuğa oturan değişiyor” eleştirisi getirdi. Kırgız ise “Rant ve talan düzeni adayları açısından söylediğine aynen katılıyorum. Fakat benim bir dünya görüşüm var. Biz bu rant düzenini değiştirmek için yola çıktık” diye yanıtladı. Emek Partisi Eski Genel Başkanı Levent Tüzel örneğini veren Kırgız, “Milletvekili olduğu süre boyunca verdiği soru önergeleriyle halkın, işçilerin vekili oldu. Kendisine bakanlık teklifi geldiğinde ise ‘Ben bu savaş ve yolsuzluk hükümetinde yer almam’ diyerek bakanlığı reddetti. Bakanlık reddedilir mi? İşte Tüzel bunu reddetti” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

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