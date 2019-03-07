Denizli Adayı Mehmet Kırgız: Seyir tepesi değil utanç tepesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, 9 Mart’ta açılışı yapılacak olan "Seyir Tepe" projesini eleştirdi. 60 milyon TL’ye mal olan ve inşaatında kayıt dışı çalıştırılan 3 Afgan işçinin iş cinayetine kurban gittiği proje için Kırgız “Seyir tepesi değil utanç tepesi” değerlendirmesinde bulundu.

“Hiç utanmadan bir de Seyir Tepesi’nin açılışını yerel seçim öncesi yaparak göz boyamaktan geri kalmıyorlar” diyen Bağımsız Aday Kırgız, fizibilitesi, araştırması yapılmadan, kentin üniversitesine sorulmadan, meslek odalarına danışılmadan başlatılan bu projenin baştan sona bir doğa katliamı, halka karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

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Projenin yapıldığı alanın 200 metre ilerisinde zaten bir kent ormanı olduğunu belirten Kırgız, “Projenin yapıldığı alanda bin yıllık antik Bedir Yolu, onun üstünde de Roma ve Bizans döneminden kalan kalıntılar var. Göz göre göre insanlık tarihi yok edilmiştir” dedi. Projenin yapımı için harcanan 60 milyon TL ile sanayi kenti olan Denizli’de yanık kompleksi, trafik ve travma kompleksi ve çok kapsamlı çocuk yuvası yapılabileceğini ifade eden Kırgız “Kayıt dışı çalıştırılan 3 Afgan işçinin ‘taşeronun taşeronluğu’ sistemi ile çalıştırılan projede hayatını kaybettiği Seyir Tepesi adeta Utanç Tepesi olmuştur” sözleriyle projeye tepki gösterdi.

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Kırgız, AKP’nin, sermayenin, talan, rant ve doğa katliamlarına son vermek için büyükşehir belediyesini yönetmeye aday olduğunu söyledi. (Denizli/EVRENSEL)