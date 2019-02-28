Denizli bağımsız adayı Mehmet Kırgız enerji işçileri ile buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi bağımsız adayı Mehmet Kırgız elektrik dağıtım işçileri ile bir araya geldi. İşçilerle Tes-İş Sendikası ADM işyeri temsilcilik bürosunda bir araya gelen Kırgız yerel seçim programı anlattı.

Enerji işçileri yerel seçimlerin genel bir havada geçtiğini belirtirken Denizli’ye ait Denizlililerin taleplerinin dillendirilmemesinden şikayet etti.

“PLAJI BIRAK ULAŞIMA BAK”

Yüksek vergiler, yüksek su faturalarını ödeyen Denizlililerin; büyükşehirle birlikte her bölgeden aynı oranda olan bu ödemelere karşılık aynı hizmeti alamadığını söyleyen bir enerji işçisi; ilçelerine ulaşım hizmeti bile vermeyen belediyenin plaj yapma projesini anlayamadığını söyledi.

"İŞÇİLER ÖRGÜTLENMEDEN SÖZ HAKKI EDİNEMEZ"

Bir başka enerji işçisi de rant ortadan kalkmadan düzgün bir belediyeciliğin mümkün olmadığını söyledi. İşyeri temsilcisi Özcan Göçer de yerel seçimlerde işçilerin sesini çıkarabilmesinin önemli olduğunu kamuda şuan da belediye şirket işçilerinin bile sendika üyesi olamadığını söyleyerek, “Denizli’de yüz binlerce işçi çalışıyor, sendikalı işçi yüzde 2’lerde, sosyal demokratım diye seçimde biz işçilerden oy isteyen partilerin; milletvekili olan, yöneticisi olan bir sürü işverenlerin bile işyerinde sendikalı işçi yok dedi. İşçilerin örgütlü olmadan eşit koşullarda yerel yönetimde söz hakkı ve hizmet alma hakkının olmayacağını söyleyen Göçer bağımsız aday Kırgız’ın halk meclisleri projesinin önemli olduğunu söyledi. (Denizli/EVRENSEL)

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