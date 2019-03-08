Bağımsız Aday Mehmet Kırgız 8 Mart’ı işçi duraklarında karşıladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, 8 Mart sabahında işçi duraklarını gezerek servis bekleyen işçilerle sohbet etti. Bağımsız Aday Kırgız, EMEP’li kadınlarla birlikte seçim bildirileri ve 8 Mart broşürlerini de ulaştırdıkları işçilere politikanın yalnızca profesyoneller tarafından değil işçiler tarafından da yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bağımsız Aday Mehmet Kırgız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde YSE, Emniyet ve Sevindik işçi duraklarında servis bekleyen işçilerle buluştu.

Burada işçilerle sohbet eden Kırgız, işçilerin de kendi çıkarları için politika yapması gerektiğini söyledi. Birlikte yönetme vurgusu yapan Kırgız, “Birlikte yönetmeye aday olursak betonlaşmış kentlerin yerine gerçekten ihtiyaçlara bütçe ayıracağız” dedi.

Kırgız’a “Yöneten biz olursak işe kim gidecek, çalışmayacak mıyız?” diye soran bir işçiye Kırgız’ın yanıtı ise şöyle oldu:

“Halk meclislerini örgütleyerek kolektif bir üretim ve yönetim yaparsak; rantla talan edip halkın kaynaklarını çalamayacakları için sadece karın tokluğuna kölece çalışmaktan kurtulup biz işçiler de yönetebiliriz.” (Denizli/EVRENSEL)