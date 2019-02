Denizli'de pazar esnafından Bağımsız Aday Kırgız'a: Sen farklısın

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de EMEP’in desteklediği Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, seçim çalışmaları kapsamında hafta sonu Sarayköy ve Merkezefendi pazar yerlerindeydi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Kırgız, halk meclislerini anlattı. Yurttaşlar, Kırgız’ın diğer adaylardan farklı olduğunu dile getirirken pazar yerindeki bir esnaf, “Geçenlerde iki rakip partinin adayı aynı gün geldi. İkisine de başarılar diledim. En ufak bir şey söylesen ertesi gün zabıtalar gelir. Gitsinler istiyoruz ama geldiklerinde bunu yüzlerine söyleyemiyoruz” dedi.

KIRGIZ, HALK MECLİSLERİNİ ANLATTI

Emekli bir yurttaş, “Bu düşüncede birinin kazanmasını isterim ama bağımsız aday olarak gerçekten zor. Yine de destekliyorum, umarım daha çok insana ulaşırsınız” dedi. Kırgız’ın "halk meclisleri" tarifi üzerine konuşan bir emekli de “İnsanlara bunu anlatıyor olmanız çok güzel, takdir ediyorum. Tabii ki yereller de ülke de öyle bir demokrasi ile yönetilmeli. Umarım bir gün gerçekleşir. Ben desteklerim” dedi.

"BİR ŞEY DESEK ERTESİ GÜN ZABITA GELİR"

Pazar yerinde bir esnaf Kırgız’a başarılar diledikten sonra şunları dile getirdi: Geçenlerde iki rakip partinin adayı aynı gün içerisinde dükkana geldi, ikisine de başarılar diledim.

Yaşadığı sorunlardan bahsedip bahsetmediği sorulduğunda ise esnaf şu yanıtı verdi: Olur mu canım öyle şey! En ufak bir şey söylesen ertesi gün zabıtalar gelir. Gitsinler istiyoruz ama geldiklerinde bunu yüzlerine söyleyemiyoruz.

Pazarda satış yapan yaşlı bir kadın da “Seçim dönemlerine alışkınız. Biri gidiyor biri geliyor adayların. Sen üstüne alınma da seçimlerden sonra gelip bir çayımı içsinler, ben buradayım. Seçimlerden sonra geldiklerini görürsem o zaman inanırım” dedi.

"SENİN FARKLI OLDUĞUN BELLİ"

Kırgız, bir sebze satıcısına halk demokrasisinde, halk meclislerinin başkanı geri çağırma yetkisi olduğunu ve halk meclisinin her mahalleden, her sokaktan, sendikadan, kitle örgütlerinden, meslek odalarından temsilcilerden oluştuğunu anlattığı sırada pazarcı, “Geçen seçim geldiler, ‘3 haftada bir her mahallede ayrı ayrı toplantı yapacağız. Her sorunlarınızı dinleyip çözüm üreteceğiz’ dediler ama seçimlerden sonra ne gelen var ne giden” dedi. Kırgız’ın “Benim tarif ettiğim demokrasi bu değil. Benim tarif ettiğim demokraside iktidar, halk meclislerinin elindedir. En yetkili organ halk meclisleridir. Ben eğer haksızlık, yolsuzluk yapıyorsam meclis beni istediği an görevden alabilir” demesi üzerine pazarcı şöyle karşılık verdi: Ben zaten sana demiyorum, senin konuşman da giyimin de onlardan farklı. Bir fark olduğu belli.

Sarayköy çalışması sırasında bir yurttaş da diğer adayların oy odaklı çalışmasından şikayet ederek "Belediye başkanı, seçim öncesi asfalt dökmeye başladı. Bugüne kadar toz içinde, çamur içinde yaşadık, seçime bir ay kala asfalt dökmeye başladı. Şimdi mi aklı başına geldi? Sanki çocuk kandırıyor!” ifadelerini kullandı.

İktidardan da muhalefetten de bir beklentisi olmadığını söyleyen bir inşaat işçisi ise “Vallahi diğer bağımsız adaya oy vermeyi düşünüyordum ama sizi de tanımış oldum. AKP’den bıktık ama muhalefete de güvenemiyorum. Sizinle tanıştığıma da memnun oldum. Başarılar diliyorum. Seçimlerde bizi seçeneksiz bırakmadığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.