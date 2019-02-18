Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz

Emek Partisi’nin (EMEP) Denizli’de gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Çınar’da basın açıklaması yaparak hem Denizlililere seslendi hem de seçim çalışmalarına başladı. Kırgız, “Bizi seçin en iyisini yaparız, denilmesinden bıktık, usandık. Bu kent bizim ve biz yöneteceğiz” dedi.

Açıklamada söz alan EMEP Merkezefendi İlçe Başkanı Hilmi Mıynat, emekçileri seçeneksiz bırakmayacaklarını belirterek, Denizli’de de bağımsız adayla mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Halkın kendi yolunu çizmek için alternatifler üretmek zorunda olduğunu ifade eden Mıynat, “Son derece antidemokratik koşullar altında yürütülen bu seçimin sonucunda oy çokluğu kimde olursa olsun doğrudan demokrasiyi tesis etme mücadelemizde ısrarcı olacağımızın sözünü bir kez daha tekrarlıyoruz. Üreten işçilerse yöneten de onlar olmalıdır. Kenti var eden emekçilerse yöneten de onlar olmalıdır. Bu düşüncemizden hareketle ‘Bu kent bizim, gelin birlikte yönetelim’ diyoruz” dedi.

‘RANTÇI DEĞİL, HALKÇI BELEDİYECİLİK’

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, “Bizler yok sayılmaktan, ‘Bizi seçin en iyisini yaparız’ denilmesinden bıktık, usandık. Demokratik halkçı yerel yönetim modelinin en temel ilkesi, halk meclislerine dayanmasıdır. Halk meclisleri yerel yönetimin en üst organıdır. Bu kent bizim ve biz yöneteceğiz” dedi.

Halk meclislerinin; mahalle ve işyerlerinden seçilecek temsilcilerden, muhtar ve azalardan, sendika, kitle örgütü, dernek ve oda temsilcilerinden, çevre, spor, kültür-sanat örgütlerinden, inanç kurumlarından, gençlik, çocuk ve engellilerin temsilcilerinden oluşacağını ve kadınların eşit temsiline dayanacağını belirterek seçilmiş başkan ve meclis üyelerinin halk meclisinin bir parçası olacağını ve dahası halk meclisinin hizmetinde olacağını dile getiren Kırgız, Denizli halkının görevini yapmayan yerel yöneticileri geri çağırabileceğinin sözünü vererek halk meclisinin kararlarının, belediye meclisinin öncelikli gündemi olacağını belirtti.

HALK ODAKLI ÇALIŞMA PLANI

Mehmet Kırgız seçildiği takdirde Denizli’de hayata geçirilecek ilk üç çalışmayı şu şekilde sıraladı:

Tüm hizmetler belediye kurumları ve personeli tarafından en ucuz maliyetle halka ulaştırılacak, özelleştirme ve taşeron uygulamasına son verilecek.

Hizmetlerin öncelikle yoksul ve emekçi kesimlere ulaştırılması gözetilecek.

Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yağma ve rant uygulamalarına son verilecek.