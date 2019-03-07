Tüm Köy Sen: Üreticileri mağdur edenlere oy yok

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şubesi, üreticilere yaşatılan mağduriyetin yanıtını 31 Mart’ta vereceklerini ve oylarını geleceklerine sahip çıkmak için kullanacaklarını açıkladı. “Bizleri mağdur edenler ve sahip çıkmayanlar, fındık üreticilerine sahip çıkacaklarını söylemeye başladı” diyen Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, “Tarımda-fındıkta dışa bağımlılık politikaları AKP hükümeti öncesi başladı ama AKP hükümeti döneminde de kapsamı genişletilerek hızlandırıldı. Hükümet olarak yapmadıklarını, yerel yönetici olarak nasıl yapabilecekler anlaşılır değil. Bu zamana kadar üreticileri nasıl mağdur ettilerse bundan sonra da mağdur etmeye devam edecekler” ifadeleriyle tepki gösterdi.

HER YIL AYNI SÖZLER

Fındık politikasının üretici lehine değişmediğini belirten Sağra, “Her yıl değişmez olan ‘Fındık üreticilerine sahip çıkacağız’ sözünü duymaktan bıktık. Çıkarılan tarım yasalarıyla üretici toprağından koparıldı, ürününü maliyetine bile satamadı. Şimdi de yerel seçimde ‘Fındık üreticilerine sahip çıkacağız’ diyorlar” dedi. Sağra, “Fındıkta dünyanın tek belirleyicisi olduğumuz halde politika oluşturmada yetersiz kalınmış olması kabul edilemez. Sözleşmeli tarım dayatılıyor, uygulanabilmesi için şartlar hazırlanıyor. Ferrero gibi uluslararası tarım ve gıda şirketlerinin egemenliği büyüyor. Uygulanan politikalarla üreticiler değil, yerli ve yabancı tarım ve gıda şirketleri belirleyici oluyor. Mağduriyetimize neden olanlara ve sahip çıkmayanlara oy yok” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

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