Kamu harcamalarÄ±nda tasarruf, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurdu

TMO, fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ±nÄ± hÃ¢lÃ¢ aÃ§Ä±klamadÄ±. TÃ¼m KÃ¶y Sen Genel BaÅŸkanÄ± Turan tepki gÃ¶sterdi: Fiyat 18 lira olarak aÃ§Ä±klanmalÄ± ve alÄ±m yapÄ±lmalÄ±.

Sedat BAÅžKAVAK

Ordu

Kamu harcamalarÄ±ndan tasarruf adÄ± altÄ±nda halktan kesintilere baÅŸlayan AKP yönetimi, kesintilere TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nda da örtülü olarak uygulamaya baÅŸladÄ±. Her yÄ±l Temmuz sonu en geç AÄŸustos baÅŸÄ±nda açÄ±klanan fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ± AÄŸustos geçti, Eylül’ün ilk haftasÄ± da bitti hâlâ açÄ±klanmadÄ±. Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Turan, TMO’ya para aktarmamak ve uluslararasÄ± gÄ±da tekeli Ferrero’nun istediÄŸi rakamdan fÄ±ndÄ±k alabilmesi için fiyat açÄ±klanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Üretici fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sattÄ±ktan sonra fiyat açÄ±klanmasÄ±nÄ±n anlamÄ± yok. Fiyat bir an önce 18 lira olarak açÄ±klanmalÄ± ve alÄ±m yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

TMO’nun fiyat açÄ±klamamasÄ±nÄ± ve TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki sessizliÄŸi Tüm Köy Sen Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Turan’a sorduk. Bakan ve CumhurbaÅŸkanÄ± sözcüsünün tasarruf açÄ±klamalarÄ±yla, Ordu ve Giresun milletvekillerinin “Dolar yükseldi, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± incitecek bir ÅŸey yapmayÄ±z” sözleriyle birleÅŸince AKP Hükümetinin tasarruf tedbirlerine eÄŸitimden önce tarÄ±mda ve fÄ±ndÄ±kta baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fÄ±ndÄ±kla ilgili çaba sarf etmeyeceklerini anladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Tüm Köy Sen Genel BaÅŸkanÄ± Turan, “Demek ki; CumhurbaÅŸkanÄ± TMO’nun fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± ve alÄ±mÄ±nda sessiz kalÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor. Demek ki; fÄ±ndÄ±k üreticilerinin taleplerinin dile getirilmesi CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± incitiyor. Bu durum bile AKP yönetenlerinin üretici köylülerin emeÄŸi ve ülke tarÄ±mÄ±na nasÄ±l baktÄ±klarÄ±nÄ±n göstergesidir. Neredeyse 1.5 ay önce açÄ±klanmasÄ± gereken fÄ±ndÄ±k fiyatÄ±, bilerek açÄ±klanmÄ±yor” diye konuÅŸtu.

FÄ°YAT NEDEN AÇIKLANMADI?

Tüm Köy Sen Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Turan. FotoÄŸraf: Evrensel Turan, fÄ±ndÄ±k üreticisinin bu duruma düÅŸürülme nedenlerini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Bunun iki sebebi var. Birincisi AKP devlet kasasÄ±ndan TMO’ya fÄ±ndÄ±k aldÄ±rarak para vermek istemiyor. 2017 yÄ±lÄ± fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan 136 bin ton almÄ±ÅŸ ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyon 305 bin TL para ödemiÅŸ. 18 liradan düÅŸük fiyat için fÄ±ndÄ±k üreticisi TMO’ya yönelmeyeceÄŸine göre 18 liradan aynÄ± miktarda fÄ±ndÄ±k alsa bu gün 2.5 milyar TL para ödemesi lazÄ±m. AnlaÅŸÄ±lan o ki AKP bu parayÄ± fÄ±ndÄ±k üreticisine vermek istemiyor. Böylece de kamuda ki harcamalardan vs deÄŸil fÄ±ndÄ±k üreticisinin emeÄŸinden, alÄ±n terinden tasarruf yapÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.

Ä°kincisi de; geçtiÄŸimiz ay Ä°talyan fÄ±ndÄ±k tekeli Ferroro 11.25 TL’den fÄ±ndÄ±k alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± ve onun alabileceÄŸi kadar ucuz fÄ±ndÄ±k almasÄ± için TMO fÄ±ndÄ±k almÄ±yor. Böylece emeÄŸimizden tasarruf yapÄ±lÄ±rken, Ferroro’ya da kÄ±yak çekiliyor. Yani, görevi müdahale alÄ±mÄ± yaparak üreticiyi ÅŸirketlere ezdirmemek olan TMO bilerek ve isteyerek fÄ±ndÄ±k tekelleri namÄ±na sessiz kalÄ±yor. Eskiden TMO binalarÄ±nda ve silolarÄ±nda ‘Ofis çiftçinin kara gün dostudur’ yazardÄ±. O yazÄ± TMO binalarÄ±ndan boÅŸuna silinmedi. Çünkü TMO çiftçinin lehine alÄ±m yapmasÄ±n, tarÄ±m ürünleri fiyatÄ±nÄ± düÅŸük tutsun, hasat zamanÄ± ithalat yapsÄ±n ÅŸirketler ve baÅŸka ülkelerin tarÄ±mÄ± büyürken ülke tarÄ±mÄ± ve çiftçisi yok olsun istiyorlar.”

EN AZ 18 LÄ°RA OLMALI

Sezon baÅŸlayalÄ± 1.5 ay olduÄŸunu, TMO’nun fÄ±ndÄ±k parasÄ±na umut baÄŸlayan üreticinin fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çoÄŸunu sattÄ±ktan sonra fiyat açÄ±klamasÄ±nÄ±n bir iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Turan, “Okullar açÄ±lacak, mevsim sonbahar, önümüz kÄ±ÅŸ, hazÄ±rlÄ±k ÅŸart. Bu durumda fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n parasÄ±na gerçekten ihtiyacÄ± olan üreticilerin çoÄŸu fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± satmÄ±ÅŸ olacak çünkü üretilen fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n yüzde 30’u AÄŸustos ayÄ±nda satÄ±lmaktadÄ±r. AKP cenahÄ±ndan ‘FÄ±ndÄ±k üreticisini üzmeyecek bir fiyat olacak, en az 15 TL olacak’ açÄ±klamalarÄ± da hem taleplerimizin hem de uluslararasÄ± piyasalarda ki fÄ±ndÄ±k fiyatÄ±nÄ±n altÄ±ndadÄ±r. Ordu ÅŸubemiz fÄ±ndÄ±k 18 lira olmalÄ± diyordu. Üretici köylünün elinden lira ile alÄ±nan fÄ±ndÄ±k, dolarla satÄ±lacak ve dolar geçen yÄ±lÄ±n iki katÄ± oldu. FÄ±ndÄ±k üreticisi köylüler ucuza satarken, ihracatçÄ±lar kar edecek. O nedenle TMO bir an önce fÄ±ndÄ±k almalÄ± ve sadece fÄ±ndÄ±k üreticisinden almalÄ±. Fiyatta ihraç fiyatÄ±na yakÄ±n olmalÄ±. TMO’nun fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± ve alÄ±mÄ±na iliÅŸkin yapacaklarÄ± sonucu AKP’nin bir kez daha kimin partisi, yöneticilerinin de kime hizmet ettiÄŸinin göstergesi olacaktÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: DHA

'CUMHURBAÅžKANIMIZI Ä°NCÄ°TMEYÄ°Z’

Bir taraftan “onlarÄ±n dolarÄ± varsa bizimde Allah’Ä±mÄ±z var”, diÄŸer taraftan “DünyanÄ±n hiçbir ülkesinde ekonomik göstergeleri böyle olan bir ülkede döviz kuru bu kadar” eÅŸliÄŸinde dile getirilen “Biz ne badireler atlattÄ±k bu ekonomik saldÄ±rÄ±yÄ± da atlatacaÄŸÄ±z” sözleri, yerini tasarruf tedbirlerine bÄ±raktÄ±. Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n “kamu harcamalarÄ±nda tasarruf tedbirleri almaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±” açÄ±klamasÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n’Ä±n “kamu kurumlarÄ±na ve bakanlÄ±klara bütçe disiplini ve kamu harcamalarÄ±nda tasarruf hedefleri konulduÄŸuna” iliÅŸkin açÄ±klamasÄ± eÄŸitimde yapÄ±lacak tasarruf ve miktarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±yla somutluk kazandÄ±.

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk partisinin Giresun Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da “TarÄ±m BakanÄ± fiyat açÄ±klayacaktÄ± fakat dolar bir haftada 7.4 liraya çÄ±kÄ±nca vazgeçildi. Döviz kuru dengesiz fiyat o nedenle açÄ±klanmadÄ±, rekolte düÅŸük olduÄŸu için fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± yerini bulur” diyerek bu koÅŸullarda fiyat açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± o nedenle de TMO’nun da fÄ±ndÄ±k almayacaÄŸÄ±nÄ± ima etmiÅŸ oldu.

24 Haziran seçimlerinde Ordu’dan milletvekili seçilen Åženel YediyÄ±ldÄ±z kahvehanelerde fÄ±ndÄ±k üreticisinin “Bizim halimiz ne olacak, TMO bu sene fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±za deÄŸerinde fiyat vererek alacak mÄ±” sorularÄ±na “TMO üreticinin getirdiÄŸi bütün fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alacak, kimse merak etmesin, herkes oyunu Ak Partiye ve ErdoÄŸan’a versin” demiÅŸti. Åžimdilerde ise MHP’li Cemal Enginyurt’la fÄ±ndÄ±k üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmada “Ä°yi ki TMO fiyat açÄ±klamamÄ±ÅŸ. Piyasada fÄ±ndÄ±k 14 lira oldu, böylesi daha iyi oldu” derken “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± harbi olarak sevenleriz, incitecek bir takÄ±m ÅŸeyleri yapmayÄ± bÄ±rak, aÄŸzÄ±mÄ±za bile almayÄ±z” sözlerini de ekledi.

HER KOÅžULDA Ä°HRACATÇI VE TÜCCAR KAZANIYOR

GeçtiÄŸimiz yÄ±l ülke kabuklu fÄ±ndÄ±k üretimi 670 bin ton olarak açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu da 321 bin ton iç fÄ±ndÄ±ÄŸa denk geliyor. TMO 2017 yÄ±lÄ± fÄ±ndÄ±k sektörü raporuna göre, üretilen 321 bin ton iç fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n 269 bin tonu ihraç edilerek kilosu 6.96 dolardan 1 milyar 866 milyon dolar para kazanÄ±lmÄ±ÅŸ. Üretilen fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n yüzde 15-20’si iç pazarda tüketildiÄŸine göre geçen yÄ±ldan elde fÄ±ndÄ±k kalmamÄ±ÅŸ diyebiliriz.

2017 AÄŸustos ile 2018 AÄŸustos arasÄ± dolar kurunu 4.15 TL olarak kabul edersek fÄ±ndÄ±k ihracatçÄ±larÄ± 1 kilo iç fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 29 TL’den satmÄ±ÅŸlar. Bu durumda kabuklu fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n 1 kilosu 14 liraya denk geliyor. TMO’nun 10 TL’ye aldÄ±ÄŸÄ± fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 13 TL’ye sattÄ±ÄŸÄ± düÅŸünüldüÄŸünde ihracatçÄ±larÄ±n 14 TL’den az satmadÄ±klarÄ±nÄ± kesinlikle söyleyebiliriz. GeçtiÄŸimiz yÄ±l TMO 10 TL’ye fÄ±ndÄ±k alÄ±rken tüccarlar ve ÅŸirketler 7 TL’ye kadar fÄ±ndÄ±k aldÄ±lar. TMO verilerinden yola çÄ±karak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu hesapta adÄ± ister ihracatçÄ± ister tüccar olsun köylünün fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± 7-10 lira arasÄ±nda alan ÅŸirketler ticaret diye yaptÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±k faaliyetinden 4-7 lira arasÄ±nda kâr ederek neredeyse fÄ±ndÄ±k üreticisine verdikleri paranÄ±n iki katÄ±na satmÄ±ÅŸlar. Bahçede fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nÄ± açmadan, Bahçeyi temizlemeden, bakÄ±mÄ±nÄ± yapmadan, gübresini saçmadan, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplamak için emek vermeden, patoz karÅŸÄ±sÄ±nda terlemeden ve serip kurutmadan fÄ±ndÄ±k üreticisinden daha fazla para kazanmÄ±ÅŸlar. Ekmede biçmede yok ama yemeye ortak.

2018 yÄ±lÄ± kabuklu fÄ±ndÄ±k üretimi (rekoltesi) her ne kadar TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 590 bin ton olarak açÄ±klansa da fÄ±ndÄ±k üreticileri tarafÄ±ndan daha düÅŸük olduÄŸu ifade ediliyor. 590 bin ton olarak varsaysak bile bu miktar 283 bin ton iç fÄ±ndÄ±ÄŸa denk gelir ki bu da sadece yÄ±llÄ±k ihracatÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layabilecek bir rakam. TMO fÄ±ndÄ±k almÄ±yor, Ä°talyan Ferroro 11.25 TL’den fÄ±ndÄ±k alacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu ve alÄ±yor. Buna raÄŸmen piyasada fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± 1-2 lira daha yükseldiÄŸine göre fÄ±ndÄ±k rekoltesi gerçekten de üretici köylünün söylediÄŸi gibi 590 bin tonu bulmayacaktÄ±r. TMO verilerine göre 2014’te 9.16 dolar/kg, 2015’te 11.78 dolar/kg ve 2016’da 8.71 dolar/kg’dan fÄ±ndÄ±k ihraç edildiÄŸini göz önünde bulundurduÄŸumuzda bu yÄ±l ihraç edilecek fÄ±ndÄ±k geçen yÄ±lki 6.96 dolardan fazla olacaktÄ±r.

Bu kadar veri ve hesap sonrasÄ± son beÅŸ yÄ±lÄ±n ortalamasÄ±ndan fÄ±ndÄ±k ihracatÄ± yapÄ±lsa, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n 8.6 dolardan ihraç edileceÄŸini bilmemiz gerekiyor. Rekolte düÅŸüklüÄŸü vb etkilerde fiyatÄ± artÄ±racaktÄ±r. 1 dolar 6.5 TL olduÄŸu günümüzde ihracatçÄ±lar 8.6 dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 55.9 TL kazanacaklardÄ±r. 12-14 liraya fÄ±ndÄ±k üreticisinin elinden alÄ±nan fÄ±ndÄ±k 27 liraya ihraç edilecek ve 15 lira para kazanÄ±lacak. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ± üreticinin elinden ucuza alÄ±p, iki-üç katÄ±na sattÄ±ran bu sistem hep tüccarÄ±-ihracatçÄ±yÄ± zengin ederek onlara serbest piyasa olurken fÄ±ndÄ±k, üreticisine ise zorunluluk ve yoksulluk oluyor. Girdilerdeki artÄ±ÅŸ verilen emek, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda döviz kurundaki artÄ±ÅŸ fÄ±ndÄ±k üreticisinin bahçesindeki fÄ±ndÄ±ÄŸa hiç yansÄ±mazken tüccarÄ±n, ihracatçÄ±nÄ±n deposundaki fÄ±ndÄ±ÄŸa kat kat yansÄ±yor. YastÄ±k altÄ±ndaki dolar tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n döndüÄŸü ÅŸu günlerde depodaki fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n getirisinin daha fazla olduÄŸunu söyleyebiliriz. Bu getiri fÄ±ndÄ±k üreticisinin emeÄŸi ve alÄ±n teridir fakat diÄŸer tarÄ±m ürünlerinde olduÄŸu gibi fÄ±ndÄ±kta da emeÄŸi çeken üretici köylüyken, kârÄ± cebe indiren sermayedarlar oluyor.

AkÃ§akoca'da 'FÄ±ndÄ±k iÃ§in adaletâ€™ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 13:25

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