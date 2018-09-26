Ãœreticiden 12 liraya alÄ±nan fÄ±ndÄ±k raflarda 60 liraya satÄ±lÄ±yor

FÄ±ndÄ±k Ã¼reticileri: Raflarda fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ± yÃ¼ksek, neden bizim elimizdeki fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k?

Ordu'da, üreticiden 12 liraya satÄ±n alÄ±nan kabuklu fÄ±ndÄ±k, fabrikada kavrulup, iÅŸlendikten sonra perakendeciler ve kuruyemiÅŸçilerde kilogramÄ± 60 liranÄ±n üzerinde satÄ±lÄ±yor. Türkiye Ziraat OdalarÄ± BirliÄŸi (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, "Üreticiden alÄ±nan fÄ±ndÄ±k ile raftaki fÄ±ndÄ±k arasÄ±nda büyük fiyat farkÄ± var" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

Türkiye'de, dünya fÄ±ndÄ±k üretiminin yaklaÅŸÄ±k yüzde 78'i, ihracatÄ±nÄ±n ise yüzde 76'sÄ± yapÄ±lÄ±rken, 100'den fazla ülkeye fÄ±ndÄ±k ihraç edilerek, 2,5 milyar dolara yakÄ±n döviz girdisi saÄŸlanÄ±yor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) serbest piyasada 9 liraya kadar düÅŸen fÄ±ndÄ±ÄŸa müdahale edilmesiyle fiyatlar, 10 liranÄ±n üzerinde seyretti. TMO tarafÄ±ndan henüz fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±na baÅŸlanÄ±lmazken, sezon baÅŸÄ±nda serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar ise 12 liraya kadar geriledi. FÄ±ndÄ±k, serbest piyasada üreticiden maliyetin altÄ±nda satÄ±n alÄ±nÄ±rken, fabrikada iÅŸlenip, kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranÄ±n üzerinde satÄ±ÅŸa sunuluyor.



FotoÄŸraf: DHA

FÄ±ndÄ±kta her yÄ±l devlet müdahalesi olmasÄ± gerektiÄŸini, 2- 2,5 milyar dolar döviz girdisiyle fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n önemli ihracat ürünü olduÄŸunu da belirten TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Üreticiden alÄ±nan fiyatla raftaki fÄ±ndÄ±k arasÄ±nda büyük fiyat farkÄ± var. Üreticinin maÄŸdur olduÄŸu yerde alÄ±cÄ±larÄ±n daha ÅŸeffaf, daha karlÄ± bir ortam olduÄŸu açÄ±kça ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Dövizin yükselmesi üreticiye yansÄ±mamÄ±ÅŸtÄ±r. Dövizin yükselmesi fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alan sektör içindeki taraflara yansÄ±maktadÄ±r. Bunu da raflarda görüyoruz. Üretici de 'Raflarda fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ± yüksek, neden bizim elimizdeki fÄ±ndÄ±k fiyatlarÄ± düÅŸük?' diyor. Serbest piyasa koÅŸullarÄ± fÄ±ndÄ±kta aslÄ±nda iÅŸlemiyor. ArtÄ±k her yÄ±l devlet müdahalesi olmalÄ±. ArtÄ±k devlet fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n içinde olmalÄ±. FÄ±ndÄ±k bir ihracat ürünü. Yüzde 75- 80'inin ihracatÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Yüzde 75'ini de biz üretiyoruz. YÄ±lda 2- 2,5 milyar dolar döviz girdimiz var. FÄ±ndÄ±k asla kaybettirmiyor. O nedenle devlet fÄ±ndÄ±ÄŸa müdahale ettiÄŸinde her zaman kazanacaktÄ±r. Ülke kazanacaktÄ±r, üretici kazanacaktÄ±r." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 12:01

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