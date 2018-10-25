Karadeniz'in her ÅŸeyi fÄ±ndÄ±k, Ã¼reticisinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmÃ¼yor

TÃ¼m KÃ¶y Sen, Mecliste CHP, MHP, Ä°yi Parti ve HDP yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek fÄ±ndÄ±k Ã¼reticisinin iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ durumu aktardÄ±.

DünyanÄ±n en büyük fÄ±ndÄ±k üreticisi Türkiye’de fÄ±ndÄ±k üreticisinin yüzü gülmüyor. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 8 liraya kadar düÅŸen fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ±nÄ± üretici köylüler deÄŸil, ÅŸirketler belirliyor. FÄ±ndÄ±k üreticisi ve fÄ±ndÄ±ktaki durumu ele alan bir rapor hazÄ±rlayan Tüm Köy Sen, Mecliste CHP, MHP, Ä°yi Parti ve HDP yöneticileriyle görüÅŸtü. Raporda fÄ±ndÄ±k üreticisinden oy alan hükümetin ÅŸirketlerin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmasÄ±na tepki gösterildi.

DünyanÄ±n fÄ±ndÄ±k üretiminin yüzde 70’ini karÅŸÄ±layan Türkiye’de fÄ±ndÄ±k ve fÄ±ndÄ±k üreticisi son yÄ±llarda sorunlarla boÄŸuÅŸuyor. Karadenizli’nin geçim kaynaÄŸÄ± fÄ±ndÄ±k, üreticisinin yüzünü güldürmez oldu. Tüm Köy Sen Genel Merkezi ve Ordu Åžubesinden fÄ±ndÄ±k üreticileri, konuyu Meclis gündemine getirmek için Ankara’ya gitti. CHP, MHP, Ä°yi Parti ve HDP’li milletvekilleriyle görüÅŸen Tüm Köy Sen, fÄ±ndÄ±k ve fÄ±ndÄ±k üreticisinin durumunu ele aldÄ±ÄŸÄ± raporu paylaÅŸtÄ±.

MECLÄ°S Ä°ÅžLEMÄ°YOR, ÜRETÄ°CÄ° ZORDA

FotoÄŸraf: Evrensel

Tüm Köy Sen’den aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre görüÅŸme yapÄ±lan HDP, CHP ve Ä°yi Parti, Meclisteki yeni sistemin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na dikkat çekti. Tüm Köy Sen, Ä°yi Parti Grup BaÅŸkan Vekili Yavuz AliaÄŸÄ±roÄŸlu’nun “Destek olacaÄŸÄ±z ama Meclisin iÅŸleyiÅŸi farklÄ±laÅŸtÄ±. SÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±yor. Ä°liÅŸkimiz sürsün, destek oluruz” dediÄŸini aktardÄ±.

RÄ±dvan Turan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki HDP TarÄ±m Komisyonu ile yapÄ±lan görüÅŸmede Turan, “Her türlü desteÄŸi yapacaÄŸÄ±z. Yeni sistem iÅŸimizi zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor ama planlÄ± çalÄ±ÅŸmayla baÅŸarÄ±rÄ±z. Parti olarak tarÄ±m kurultayÄ± yapmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z” dedi. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun’la CHP Genel Merkezinde yapÄ±lan görüÅŸmede Torun, “Parti olarak her türlü çalÄ±ÅŸmayÄ± yaptÄ±k, yapmayÄ± sürdürüyoruz. Ä°ktidarÄ±n tavrÄ± belli. Mecliste çalÄ±ÅŸmamÄ±z sürüyor" dedi.

FINDIÄžA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N SPEKÜLATÄ°F HABERLER FÄ°YATLARI DÜÅžÜRÜYOR

Raporda 2016 yÄ±lÄ± aÄŸustos, eylül ve ekim aylarÄ±nda fÄ±ndÄ±k 10 ile 16 lira arasÄ±ndan satÄ±lÄ±rken, sonraki süreçte fÄ±ndÄ±k fiyatÄ±nÄ±n 8 liraya kadar düÅŸtüÄŸü yer aldÄ±. AKP’nin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 10 liradan alÄ±m yaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fiyatÄ± 10 lirada sabitlenen fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n 2017 fiyatÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da 10 liradan olacaÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda, “FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n ticaretini yapanlar kendilerine göre bir kural koymuÅŸlar ve diyorlar ki; ‘fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n geçen sezon kapanÄ±ÅŸ fiyatÄ± bu sezonun açÄ±lÄ±ÅŸ fiyatÄ± olur.’ Böylece de verilen emek, ilaca, gübreye ve iÅŸçiliÄŸe harcanan gider ne olursa olsun, fÄ±ndÄ±k tüccarlarÄ± geçen yÄ±lÄ±n kapanÄ±ÅŸ fiyatÄ±ndan ürün almayÄ± garantilemiÅŸ oluyorlar. Bir de rekolte çok, piyasa durgun, alan yok, Ä°talya ve Gürcistan fÄ±ndÄ±k dolu yalanlarÄ±nÄ± da eklediklerinde, bÄ±rakalÄ±m 10’u 9’u, fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 8 liradan bile alabilirler” deÄŸerlendirmelerinde bulunuldu.

AKP FINDIK ÜRETÄ°CÄ°SÄ°NÄ° TEKELLERÄ°N ÖNÜNE ATTI

Raporda Fiskobirlik’in tasfiye sürecine deÄŸinilerek, nasÄ±l borç vererek fÄ±ndÄ±k aldÄ±ran, aldÄ±ÄŸÄ± fÄ±ndÄ±k elinde biriken, satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapamayan ve yeni fÄ±ndÄ±k alamayan bir kooperatif haline gelindiÄŸine dikkat çekildi. Fiskobirlik, üretici köylü lehine denge oluÅŸturma görevini yitirip fÄ±ndÄ±kta söz hakkÄ±nÄ± kaybederken, fÄ±ndÄ±k fiyat ve alÄ±m politikalarÄ±nÄ±n fÄ±ndÄ±k tekelleri tarafÄ±ndan belirlenmesinin de yolu açÄ±ldÄ±. Raporda AKP hükümetinin de "fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ± serbest piyasada belirlenecek" diyerek fÄ±ndÄ±k üreticisini gÄ±da tekellerinin önüne attÄ±ÄŸÄ±na yer verildi.

BU TABLONUN SORUMLUSU HÜKÜMET

Üreticinin örgütsüzlüÄŸüne ve tüccarla baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda, bu tablonun sorumlusunun hükümet olduÄŸunu belirtildi. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n Avrupa’nÄ±n vazgeçilmezi olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ± raporda, “Avrupa’da Almanya ve Ä°sviçre baÅŸta olmak üzere birçok ülke fÄ±ndÄ±ktan çikolata ve benzeri ürünler üreterek bütün dünya ülkelerine pazarlamaktadÄ±rlar. Bu fabrikalarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 800’ün üzerinde. Avrupa fabrikalarÄ±nÄ± güvenceye almak için bir ya da iki yÄ±llÄ±k ürünü stoklamak zorundadÄ±r. Ä°ÅŸte bize deyim yerindeyse ‘Yutturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±’ elimizde stoklarÄ±mÄ±z dedikleri ÅŸey bu stoklardÄ±r” denildi.

OYU KÖYLÜDEN ALAN HÜKÜMET, ÅžÄ°RKET ÇIKARLARINI KORUYOR

TMO’nun randevulu alÄ±m yapmasÄ±nÄ±n bir ya da birkaç ay sonraya gün vermesinin büyük sorun olduÄŸu vurgulanan raporda, “Åžirketler ‘devlet kar zarar hesabÄ± yapmadan fiyat veriyor’ propagandasÄ± yaparak maliyetine ürün alÄ±p yüksek karla satÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. Hükümette, ‘Biz piyasaya müdahale edemeyiz’ diyerek köylünün emeÄŸi ve alÄ±n teri üzerinden ÅŸirketlerin para kazanmasÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ± açmÄ±ÅŸ oluyor. Oyu köylüden alan hükümet ÅŸirketlerin çÄ±karlarÄ±nÄ± korumuÅŸ oluyor”. (Ankara/EVRENSEL)

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