Fındık alımını durduran TMO’ya tepki: Mahsul değil mağduriyet ofisi

Fındık sezonunun en yoğun döneminde alım yapmayan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yeni yıl itibari ile bir de fındık alımını sonlandırması tepki çekti. Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, “TMO üreticileri bu yıl da üzdü. Artık yeni adı Tarımda Mağduriyet Ofisi oldu” eleştirisi geldi.

Tüm üreticiler gibi fındık üreticilerinin de oyalandığını ifade eden Sağra, “İktidarlar üreticileri oyalayarak günü kurtarmak; yerli ve yabancı tekellerin egemenliklerini pekiştirebilmeleri için çaba harcıyorlar. Hükümet TMO’yu Kasım ayında fındığın üst fiyatı belirleyerek devreye soktu ve üreticileri perişan etti. Yetmiyormuş gibi alımı da 31 Aralık’ta sonlandırdı. Bu olay bile hükümetin üreticilerin aleyhine politikalar geliştirdiğini göstermeye yetiyor. Artık TMO’nun yeni adı ‘Tarımda Mağduriyet Ofisi’ oldu” dedi.

'ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPILMALI'

Her yıl aynı tartışmaların yapıldığına dikkat çeken Sağra, “ Üreticileri oyalamak için her yıl aynı açıklamalar yapılıyor; ‘Üreticiler mağdur edilmeyecek’, ‘Üreticilere sahip çıkacağız’ deniyor ama sonunda üreticiler ve ülke tarımı zarar görüyor. Bu politika değişmeli ve bugünden tarımla ilgili uygulamalar yasal değişikliklerle üretici lehine değiştirilmelidir. Yoksa üretici köylünün ve ülke tarımının kayıpları devam edecek” dedi.

Üreticilere seslenen Sağra, “Tarımda üretici köylünün ve ülke ekonomisinin lehine adımların atılması için üretici köylülerin de seslerini yükseltmeleri, örgütlü güçlerini büyütmeleri gerekir. Bekleyen, değil; talep eden ve talebinin gerçekleşmesi için sendikasıyla birlikte mücadele eden olunmalı. Her yıl aynı oyalama taktiklerine karşı uyanık olmalıyız. Üretiyoruz ama yerli ve yabancı tarım-gıda şirketleri kazanıyor. Hükümet de buna olanak tanıyor. O zaman tek yol, üretici olarak kendi çıkarlarımızı düşünerek ürünümüze, emeğimize örgütlü olarak sahip çıkmaktır” dedi. (Ordu/EVRENSEL)