05 Mart 2019 08:29

Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!

Cumhuriyet, şüpheli şekilde serbest kalan İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yle "Asla tanımam" dediği Burhan Kuzu'nun fotoğrafını yayımladı.

Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!

Fotoğraf: DHA

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    İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

    Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre iddialarla ilgili “Şahsı asla tanımam ve olayla da hiçbir ilgim yoktur” açıklaması yapan Burhan Kuzu, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Zindaşti ile yemek yediğini kabul ederek “2011 veya 2014... Vatandaşlık için yardım istedi. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, ‘hocam bu adamın sıkıntıları falan var’ dedi. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Bir daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü” dedi.

    ZİNDAŞTİ'NİN KARANLIK GEÇMİŞİ

    Naci Şerifi Zindaşti ilk olarak 24 Eylül 2007’de Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. Zindaşti aynı yıl Gülen Cemaati ile bağlantılı Savcı Zekeriya Öz’e bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında “gizli tanık” olmak şartıyla serbest bırakıldı.

    Ergenekon davasında gizli tanıklık yaptı, 'FETÖ' tutuklusu ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la görüştüğü belirtildi.

    2014'te Büyükçekmece'deki uyuşturucu hesaplaşmasında kızı Arzu Şerif Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. İntikam için 2 kişiyi infaz ettirdi ancak yanlış kişileri öldürttüğü anlaşıldı.

    Asıl tetikçinin Birleşik Arap Emirliklerinde olduğunu öğrendikten sonra Dubai'de infaz talimatı verdi. B.A.E. polisinin şüpheliyi yakalamak üzere olduğunu anlayınca infaz talimatı verdiği tetikçisini Panama'da öldürttü.

    Kızının ölümü nedeniyle suçladığı Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbedin Kaya, 2017'de öldürüldü.

    NASIL TUTUKLANDI, NASIL SERBEST KALDI?

    6 Nisan 2018’de Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla eşi, suç örgütünün 4’ü polis 8 üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Eşi ve 3 zanlı ise serbest bırakılırken Zindaşti, 2’si polis 5 adamı ile birlikte tutuklandı.

    19 Ekim Cuma günü uyuşturucu baronu Zindaşti’nin avukatı “tutukluluk incelemesi” için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, Zindaşti ve 3 adamı hakkında “tahliye” kararı verdi. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri Cezaevi’nden çıktı. Soruşturma savcısının tekrar itirazı üzerine yeniden tutuklanmak istenen Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede cezaevinden çıkıp ortadan kayboldu.

    FATİH ALTAYLI, KUZU'YU İŞARET ETTİ

    Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olayla ilgili soruşturma başlattı ve tahliye kararını veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ın görev yeri değiştirilerek Küçükçekmece Adliyesi’ne hâkim olarak gönderildi. Gazeteci Fatih Altaylı konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda hâkimin “İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu” şeklinde ifade verdiğini belirtti. Altaylı, eski milletvekili için “Hani her kabine değişikliği öncesi ‘Bu kez bakan olur’ denilip de bir türlü olamayan bir milletvekili var ya” ifadelerini kullanarak Kuzu’yu işaret etti. Altaylı’ya yanıt veren Burhan Kuzu, “Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hâkimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem” dedi. Altaylı’nın gündeme getirmesiyle ortaya çıkan Burhan Kuzu ve Zindaşti ilişkisini kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Burhan Kuzu, Zindaşti ve beraberindeki 3 kişi ile birlikte bir et lokantasında yemek yedikleri görülüyor.

    Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yargılaması süren ve Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Orhan Ünğan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na “yargıya müdahale ettiği” gerekçesiyle Kuzu ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

    KUZU: MANŞETTEN VERİN RAHATSIZ OLMAM

    Fotoğraflarla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Burhan Kuzu, Zindaşti ile görüştüğünü kabul etti. “Evet doğrudur, doğrudur çok büyütüyorsunuz yazın manşetten verin, ben rahatsız olmam” diyen Burhan Kuzu şöyle konuştu: “Şu anlamda söylüyorum. Ben olayı anlatayım. Bu adam 7 sene önce bana geldi. 7 sene... 2011 veya 2014... Partiden birileri getirdi ‘hocam bu adam İranlı iş yapacakmış’. E olur. ‘Peki ne yapacakmış?’ Bir yemek yedik. O fotoğraf o yemeğin fotoğrafı. Ne istediğini sordum ‘benim annem Hakkârili yarı Türk sayılırım. Vatandaşlık almak istiyorum. Yardımcı olsanız’ dedi. Ben ‘oluruz’ dedim. Yatırım yapacak bir adama o zaman milletvekiliydim niye yardımcı olmayayım. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, ‘hocam bu adamın sıkıntıları falan var’ dedi bana. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Hâlâ da vatandaş değil. Yıllar sonra adamın davası çıkmış. Bir daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü. Neticede o dönem bu adamın davası yoktu. Bu fotoğrafın hiçbir anlamı yok yazsan ne olacak yazmasan ne olacak.”

    Kuzu’ya Fatih Altaylı’ya yaptığı ‘Ben ne o İranlıyı tanırım ne de...” açıklaması da soruldu. Burhan Kuzu, bunun üzerine “Fatih Altaylı yazıyı yazdı ben de cevap verdim. Tanımıyorum dedim. Arkasından aşağıya yazmış ‘vatandaşlıkla alakalı’ bir şey deyince bu adam o adam olduğunu o zaman öğrendim. O zaman bilmiyordum onun olduğunu. Gazetelerde görünce ha bu adam o adammış dedim. Zerre kadar yalanım yok. Haberini yapacaksanız bunları değerlendirin. Cumhuriyet gazetesinin bu manada notu da iyi olmaz. Doğru değil çünkü. Millet zannedecek ki Zindaşti ile beraber. Benim ilgim de yok alakam da. Klasik bir haber bir önemi yok. Çok istiyorsanız verin ama yanlış yapmış olursunuz. Bizim hakkımızı da gözetin... Cumhuriyet gibi bir gazeteye hakikaten yazık olur. Bizi de lekelemiş olur durduk yere” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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