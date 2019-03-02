Aydın'ın her köşesinde jeotermal enerji santrali endişesi var

Aydın Karacasu'da yapımı planlanan jeotermal enerji santraline karşı gerçekleştirilen halk toplantısında JES'lerin tarım, sağlık, doğa ve sular üzerindeki yıkıcı etkileri gündeme getirildi. Yenice köyünde yapılan toplantıya katılan halk, jeotermal istemediklerini dile getirdi.

“NEFES ALAMIYORUZ!”

Yenice köylülerinin yanı sıra Karacasulular, AYÇEP ve EGEÇEP üyelerinin de katıldığı toplantının açılışında konuşan AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Aydın topraklarının yüzde 85'inin JES’ler için ruhsatlandırıldığı belirterek, “Bu JES’lerin havaya suya, sağlığımıza ve en önemlisi geçim kaynağımız olan incire ve zeytine etkilerini her geçen gün daha çok hissediyoruz. Bu JES’lerden çıkan buhar zehir olarak tarlalarımıza, sularımıza yağıyor. Aydın’da JES’lerin kötü kokusu nedeniyle nefes alamaz, pencerelerimizi açamaz hale geldik” dedi.

“BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR”

Vergili’nin ardından konuşan Ekoloji Birliği ve EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi Özer Akdemir, “Ege Bölgesinde ve özellikle Aydın'da son yıllarda bu JES'ler adeta halkın kabusu oldu. Arkalarına hükümeti, devlet kurumlarını alarak hiçbir çevre kaygısı gütmeden kasalarını doldurmaya çabalıyorlar. Bizim ürünlerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız kirlenmiş umurlarında değil. Halkı yok sayanları bu halk da yok saymasını bilir. Bunun için Aydın’daki, Ege’deki ve tüm ülkedeki bizim gibi yaşam alanını koruma mücadelesi verenlerle dayanışmak ve birlikte direnmemiz gerekiyor” dedi.

“KADINLAR OLMADAN MÜCADELE OLMAZ!”

Akdemir’in konuşmasının ardından gösterilen özellikle Aydın’daki JES’lerin yol açtığı sorunları ve halkın mücadelesini konu edinen Çepeçevre Yaşam seçkisi ilgiyle izlendi. Seçkinin ardından söz alarak kısa bir konuşma yapan Yılmaz köylü Ayşe Çetin, köy kahvesinde yapılan toplantıya kadınların getirilmemesini eleştirdi. “Biz de bu mücadeleye başladığımızda utanıyor, bu tür toplantılara katılmıyorduk. Ancak şimdi biliyoruz ki kadınlar olmadan bu mücadele yürümez. O yüzden kadınların mutlaka toplantılara katılması gerekiyor” dedi.

JES’LER SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Toplantıda konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, Aydın’ın tarım kenti mi enerji kenti mi olacağına karar verilmesi gerektiğini belitti. Verimli Aydın topraklarının bin yıllardır üzerinde yaşayanları beslediğini ifade eden Karagözlü, JES’lerden çıkan buhar ve akışkanların sağlık açısından birçok hastalığa zemin hazırladığını ifade etti. JES’lerin Aydınlılara hiç sorulmadan, onların izni alınmadan her geçen gün daha da arttığını ifade eden Karagözlü, “Aydınlılar JES’ler nedeniyle çürük yumurta kokulu bir havayı soluyor her gün. Sulara, topraklara karışan ağır metaller sağlığımızı çok ciddi oranda tehdit ediyor” dedi.

Akşam saatlerinde başlayan toplantı, gece geç saatlere kadar sürdü. Köylüler de söz alarak jeotermale karşı olduklarını, eğer JES yapılırsa incir ve zeytinciliğin biteceği endişesini dile getirdi. (Aydın/EVRENSEL)