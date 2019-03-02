İstanbul’da kadınlar açlık grevindeki Leyla Güven’e ses verdi

“Leyla ile dayanışan ve ses veren kadınlar” sloganı etrafında bir araya gelen kadınlar, 115 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven için topladıkları imzaları İstanbul’da düzenledikleri toplantıyla basına sundular.

“Leyla’ya ses veriyoruz, hayatı savunuyoruz” pankartının asıldığı toplantı salonunda ilk olarak Leyla Güven’in kadınlara gönderdiği mesaj okundu.

LEYLA GÜVEN: 8 MART DİRENİŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORUM

Leyla Güven’in kadınlara gönderdiği mesajda “Bütün dünya kadınlarının ve sizlerin 8 Mart direniş gününü kutluyorum ve inanıyorum ki her gelen yeni gün, yeni 8 Mart’lar daha özgür günlerin müjdesi olacak. 8 Mart'larda bizler kadınların yani toplumun taleplerini alanlarda haykıracağız. Tarih boyunca demokrasinin özgürlüklerin artması kadının hak ettiği yere gelebilmesi için kadınlar birçok eyleme öncülük yapmışlardır. Ben de böyle bir eylemin öncülüğünü yapmaktan onur duyuyorum. Feminist olmak kararını kendim aldım. Eylem kararını da kendim verdim. Kendi kafamda tasarlayarak her şeyi tek başıma adeta ilmek ilmek ördüm ve bu greve öyle başladım. Hala da ruhen kendimi iyi hissediyorum. Kadın mücadelesi çok anlamlıdır. Kadın ziyaretçiler bana ayrı bir coşku veriyor. Başarmaya çok yakınız. Gelecek 8 Mart’larda olacağımızın umudunu taşıyorum” ifadeleri yer aldı.

Yazar Ayşegül Devecioğlu (solda) Fotoğraf: MA

"DUYMAK, SES VERMEK YAŞATIR"

Leyla Güven’in mesajının ardından 525 kadın örgütü ve kadın tarafından hazırlanan ortak basın metni Yazar Ayşegül Devecioğlu tarafından okundu.

“Duymak ses vermek yaşatır. Depremlerden hatırlarız ‘Orada kimse var mı’ diyen sesi. Can kurtarmanın çabasıdır o ses. Bir ses gelsin diye umut ederiz. Yaşamın sesidir o. Leyla Güven orada Diyarbakır’da. Hayata sahip çıkmak için açlık grevinde” diyen Devecioğlu, “Uzun yıllar Türkiye’de kadın mücadelesi yürütmüş, belediye başkanlığı yapmış seçmenin yüzde 71 oyunu alarak Hakkari milletvekili olmuş, barış ve demokrasi mücadelesinin uzun yol koşucusu Leyla Güven orada. Barış istiyor sadece. Bedeniyle. Duymadık, görmedik bilmiyoruz diyemeyiz. Leyla Güven orada Diyarbakır’da. Ölümlerden yorulmadık mı. 'Başkanlarının hayatından daha değerli değil hayatım' diyen bir seçilmişim diğerkâmlığından etkilenmedik mi? Hayatın gücü, yaşatabiliyorsak bir güç” ifadelerini kullandı.

"YAKIN TARİHİMİZ ELİMİZDEN KAYAN YÜZLERCE YAŞAMLA DOLU"

Ayşegül Devecioğlu açıklamayı şu sözlerle bitirdi: “Zaman daralıyor. Yakın tarihimiz elimizden kayan yüzlerce yaşamla dolu. Yeni kayıpları taşımaya gücümüz yok. Biz kadınlar hayatı savunuyor Leyla ile dayanışıyoruz” (İstanbul/MA)