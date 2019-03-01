Reyhan Başaran: Bizim kahramana değil birlik olmaya ihtiyacımız var

Emek Partisinin (EMEP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Derince'de ziyaretlerde bulundu. Çenedağ Mahallesi'nde esnafla sohbet eden, kahvehaneleri dolaşan ve ev ziyaretlerinde bulunan Başaran, vatandaşlara yerel yönetim anlayışını anlattı. Ziyaretlerde Başaran'a, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan ve Çenedağ Mahallesi muhtar adayı Cüneyt Bingöl de eşlik etti.

"NEREYE GİDİYOR BU PARALAR, NEDEN GÖREMİYORUZ?"

Çenedağ Mahallesinde bir kahvede kendisine "Siz gelin bizim kahramanımız olun" diyen vatandaşa "Bizim kahramana ihtiyacımız yok" diyen Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden halk meclisleri diyoruz. Bu yüzden beraber yönetelim diyoruz. Belediyelerin olağanüstü kazançları var. Ancak nereye gidiyor bu paralar, neden göremiyoruz? Bunların halkla paylaşılması gerekiyor."

Önerdikleri yerel yönetim modelinin her yerde tartışıldığını ve örnek alındığını belirten Başaran, "AKP'nin adayları da halk meclisi, kreş demeye başladı. Şimdiye kadar neredeydiniz diye sormazlar mı? Biz insanlara ihtiyacı olmayan boş vaatler vermiyoruz, gerçek sorunları öğrenip onlara çözüm üretmeye yönelik şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"SAYENİZDE GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OY VERECEĞİZ"

Bir esnaf "Sayenizde Büyükşehirde gönül rahatlığıyla oy verebiliriz. İYİ Parti alternatifimiz olamaz, alternatifimiz Reyhan Başaran'dır. Vicdanı olan herkes sizi seçenek olarak görmektedir" dedi. Başaran da "Büyükşehirde AKP'ye alternatif olarak belirtilen parti bizim seçeceğimiz olamaz, kötünün karşısında başka bir kötüyü seçemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kahvehane ve esnaf ziyaretlerinin ardından Başaran, kapı kapı dolaşarak yurttaşlarla sohbet etti. Akşam yaptığı bir ev ziyaretinde kadınlarla sohbet eden Başaran, emekçi herkesin aynı sorunları yaşadığını belirtti. Sermaye partileri arasında bir farkın olmadığını anlatan Başaran, "Hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Biz soğan almakta zorlanırken AKP'ye oy vermiş vatandaş da soğan alamıyor. Sermaye partileri arasında da bir fark yok, sadece hangisi iktidara gelirse onun yanındaki sermaye grubu kazanacak; yani sadece ezenin ismi değişecek" dedi.

"SÖZ SAHİBİ OLDUĞUMUZDA ŞEHRİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

Tek emekli maaşı ile 2 çocuk okutmaya çalıştığını belirten Hediye Güneş, "Benim gibi bir sürü anne var. Eşim çalışmıyor, ben hastayım. Belediyeye kaymakamlığa gittim ama hiç birinin bir faydası olmuyor. Eş, dost bir de bazı yardım kuruluşları ile geçiniyorum. 2 çocuğum var, biri üniversitede. Para bile yollayamıyorum çocuğuma" dedi. Mahallesine yol ve elektrik getirmek için tek başına mücadele ettiğini sözlerine ekleyen Güneş, "Elektriği getiren mühendis bana 'Keşke herkes senin gibi olsa' dedi. Bir şeyler yapacaksa o işin başını kadınlar çekiyor. Biz daha çok şey düşünüyoruz, daha üretkeniz" diye konuştu.

Kadınların yerel yönetimlerde söz sahibi olmasının önemli olduğunu belirten Başaran, "Yerel yönetimlerde söz sahibi olduğumuzda şehrimiz çok daha güzel olacak" dedi.

İşinden asgari ücret istediği için çıkarıldığını belirten başka bir kadın ise "Kriz ile ülkece geriledik, tanzim kuyrukları rezilliktir. Ben asgari ücret istedim diye işten atıldım, asgari ücretin altında çalışmaya zorlayan patronlar var" diye konuştu.

"DAHA GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Başaran, 1 Mart 1958 yılında yaşanan deniz faciasını da unutmadı. Çoğunluğu öğrenci 400 yolcuyla İzmit-Karamürsel seferini yapan 31 yıllık Üsküdar Vapuru, hareketinden kısa süre sonra çıkan fırtına nedeniyle Körfez’in soğuk sularında batmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başaran, "40 kişinin kurtarıldığı, 400'e yakın kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bu facia, ülkenin en ölümcül deniz kazası olarak bilinir. Facia sonrası, hiçbir yetkili ise ceza almadı. Sayısını dahi net olarak bilemediğimiz bu faciada yaşamını yitirenleri saygıyla anarken, daha güvenli ve daha ulaşılabilir bir ulaşım için mücadele edeceğimizi hatırlatırız" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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