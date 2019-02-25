Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, yöre derneklerini ziyaret etti

Emek Partisi’nin (EMEP) desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Darıca'da Siirtliler, Trabzonlular ve Ardahanlıların derneklerini ziyaret etti. Başaran, burada çalışmalarını ve yerel yönetim anlayışını yurttaşlarla paylaştı. Darıca Trabzonlular Derneğinde konuşan bir yurttaş Başaran’a, “Siz ya da iktidar dışında başka biri kazanırsa beka sorunu olmayacak, bunu anlatın. Başka sesler terörist, düşman, bölücü diye yaftalanamaz ve benim oyuma da kimse karışamaz” dedi.

Reyhan Başaran: Daha temiz ve yaşanılabilir bir Kocaeli yaratacağız

‘İNSANLAR SESİNİ ÇIKARMAYA KORKUYOR’

Reyhan Başaran’ın Darıca’daki ilk durağı Siirtliler Derneği oldu. Memleketin ve kentin büyük sorunlarından birisinin ekonomik kriz olduğunu belirten Başaran, “Bizim yerel yönetim anlayışımızda belediyenin hizmetlerini halka yüksek kalemlerle değil, olabildiğince en ucuz haliyle ulaştırmak var” dedi. Seçim zamanı çeşitli yardımların yapıldığını vurgulayan Başaran, “Halka üstten bakan, halkı hor gören, yaptıkları şeyi bir lütufmuş gibi yapan anlayışa karşıyız. Ortada bir kaynak var ve o kaynak halk için kullanılmalı. Ulaşılamaz bir başkan modelini ortadan kaldıracağız, bunu işçiler ve emekçilerle yapacağız” dedi. Burada söz alan bir yurttaş da “Sorunlarımızı söyleyelim istiyorsunuz, o kadar çok ki hangisine değinsek bilemiyoruz. Ekonomik kriz, özgürlükler sorunu... İnsanlar sesini çıkarmaya korkuyor” dedi.

Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Halkın içinden çıkan projelerimiz olacak

‘BEKA SORUNU OLMAYACAK, BUNU ANLATIN’

Başaran Darıca Trabzonlular Derneğinde ise hemşehrileriyle bir araya geldi. Başaran “Halkçı belediyecilik sadece seçimlerde halka sormakla olmaz, halkın yönetimde söz sahibi olması gerekir. Biz bunu yapabiliriz, halk meclisleriyle bunu yapacağız” dedi. Seçimlerde hemşehrisine başarılar dileyen bir yönetici, “Siz ya da iktidar dışında başka biri kazanırsa beka sorunu olmayacak, bunu anlatın. Başka sesler terörist, düşman, bölücü diye yaftalanamaz ve benim oyuma da kimse karışamaz” dedi.

Reyhan Başaran: Daha temiz ve yaşanılabilir bir Kocaeli yaratacağız

‘ŞARLATAN DEMEYECEĞİZ, DİKKATE ALACAĞIZ’

Başaran daha sonra Ardahanlılar Dernek Lokaline geçti. Kentin en büyük sorunlarından birisinin çevre ve hava kirliliği olduğunu ifade eden Başaran, “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı araştırmalar kanser riskinin Kocaeli'de ne boyutlarda olduğunu gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı da ona çıkıp ‘Şarlatan’ dedi. Bu kabul edilemez. Biz değerli hocalarımızla birlikte çalışacak, onların araştırmalarını ve önerilerini dikkate alacağız” dedi.

Yöre dernekleri ziyaretinin ardından, 6 yıl önce askerde şüpheli şekilde ölen ve intihar ettiği iddia edilen Emek Partisi Darıca İlçe Yöneticisi Mazlum Aksu'nun mezarını ziyaret eden Başaran, son olarak Emek Partisi ilçe binasında üyelerle buluştu.