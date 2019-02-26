İşçiler, Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran için bağışta bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, seçim çalışmaları kapsamında işçilerle buluşmaya devam ediyor. Başaran’ın seçim çalışması için işçilerin destek olması dikkat çekti. Başaran dün ayrıca Tele 1 televizyonuna konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran dün sabah 06.30'da Derince Geçit'te işçilerle buluştu, onlarla sohbet etti. Ayrıca gün içinde Başaran için işçiler kendi aralarında 1 TL toplayarak destek oldu. Gebze'de 288 gündür sendika hakları için direnişte olan Flormar işçileri ve Gebzeli metal işçileri Başaran'ın seçim çalışmaları için kendi aralarında para topladı. Başaran sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İşçilerin adayına en büyük destek Flormar ve Gebzeli metal işçilerinden! 'Bu kent bizim, biz yöneteceğiz' diyen işçiler, direniş alanından ve fabrikalarından bir araya getirdikleri dayanışma ile sınıfın adayına destek sundular. 'Neye güveniyorsunuz' diyorlardı bize, işte cevabı: Tek güvendiğimiz güç; işçi sınıfı!" dedi.

'Neye güveniyorsunuz' diyorlardı bize, işte cevabı:

Tek güvendiğimiz güç; işçi sınıfı!#Flormar işçisinin katacağı 1 TL bile bizim açımızdan son derece önemli...#Kocaeli #Seçim2019 #EmekçininAdayıReyhanBaşaran pic.twitter.com/5D4bhuTW8t — Reyhan Başaran (@basaranreyhan41) 25 Şubat 2019

BAŞARAN: MEVCUT YÖNETİMLER ÇÖZÜM ÜRETMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Tele 1 televizyonuna konuk oldu.

Tele 1'de Serpil Savumlu'nun sunduğu "Türkiye'nin Seçimi” programına konuk olan Başaran, Kocaeli'nin en büyük sorunlarından birinin çevre ve hava kirliliği olduğunu belirtti. Serpil Savumlu'nun sorularını yanıtlayan Başaran, daha birçok noktaya temas etti.

Başaran, çalışmalarından ve yerel yönetim anlayışından bahsetti. Halkın yüz yüze olduğu çok sayıda problemin olduğunu belirten Başaran, "Halkı somut olarak yönetime dahil ettiğimiz karar ve denetim mekanizmasının olduğu bir modelimiz olacak. Yerel yönetim modelimizi bunun üzerine tesis ettik. Biz parti olarak uzun yıllar işçiler ve emekçilerin tarafında çalışmalar yaptığımız için, çıkışımızı da bu noktadan yaptık. İşçilerin adayıyız dedik. Ben de 30 yıldır Kocaeli'de yaşayan bir vatandaş olarak Kocaeli'nin en büyük sorunlarını yakından görüyor ve biliyorum" dedi.

​ Fotoğraf: Tele1 ​

“KENTİN İNSANLARI SAĞLIKLI OLMALI”

Savumlu'nun "En önemli sorun nedir?' sorusuna, "Sanayi kenti olmasından kaynaklı ciddi bir hava ve çevre kirliliği var Kocaeli'de, kanser oranı çok yüksek oranda" diyen Başaran, "Bunun acilen çözülmesi lazım, bir kent yaşamından bahsedeceksek o kentin insanlarının sağlıklı olması lazım" dedi. Sorunların çok fazla olduğuna değinen Başaran, "Yoksulluk sorunu var, kadınların sorunu var, şiddet sorunu var, ulaşım sorunu var, alt yapı sorunu var, gençlerin, yaşlıların, engellilerin sorunu var. Şimdiye kadar mevcut yerel yönetimlerin halkın hayati sorunlarına dair çözüm üretmeme durumu var. Biz de tam bunun karşısında gerçek bir hizmet sunmak için aday olduk ama halkın kendisiyle birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)