Reyhan Başaran: Daha temiz ve yaşanılabilir bir Kocaeli yaratacağız 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Başiskele'de düzenlenen ev toplantısında Trabzonlu hemşehrileriyle buluştu.

Başiskele'de ziyaretlerde bulunan Başaran, Trabzonlu bir aileye misafir oldu. Halkı yönetime dahil etmenin gerektiğine değinen Başaran, "İşçilerin emekçilerin adayıyız ve işçilerin ihtiyaçlarına göre hareket edeceğiz. Halkı yönetime dahil ededeğiz, birlikte yöneteceğiz. İşçilerin sosyal hayatının daha yaşanılır hale getirilmesi için yapılması gerekenleri yapacağız" dedi.

"BALKONA ÇIKIP HAVA ALAMIYORUZ"

Ziyarette konuşan bir kadın hava kirliliğine dikkat çekti ve "Fabrikaların kokuları, dumanı bizi rahatsız ediyor. Balkona çıkıp hava dahi alamıyoruz" dedi. Reyhan Başaran "Bunlar çok ciddi sorunlar, kanser oranı bu şehirde 4.5 kat arttı, önlemler alınması gerekiyor. Fakat bu önlemi almıyorlar insan sağlığına önem vermiyorlar. Ticari ilişkiler onlar için daha önemli. Biz buna izin vermeyeceğiz, daha temiz ve yaşanılabilir bir Kocaeli yaratacağız" ifadelerini kullandı.

Bir işçi, "Cengiz Holding'e hala iktidar tarafından ihale verilmesine şaşırıyorum. Bir arkadaşımın onların inşaatında alacağının olmasına rağmen 3 senedir alamadığını söyledi. Bunları ihale vererek zengin ettiler" dedi. Başaran, yerel yönetim anlayışlarında böyle bir şeyin olmayacağını, kimseyi kayırmayacaklarını söyledi.

"HALKIN VERGİLERİ İLE ŞOV YAPIYORLAR"

Başka bir kadın, "Belediyeler görsel şov yapmayı çok seviyor ama gösteriş değil hizmet önemli" dedi. Kaldırımların sürekli kazılması ve yenilenmesini eleştiren vatandaşlar, buna gerek olmadığını belirtti. Halkın vergileri ile şov yapıldığını söyleyen Başaran, "Biz onlar gibi olmayacağız. Onlar halkın vergisiyle benzinini koyduğu seçim otobüsleri ile geziyorlar, biz gideceğimiz yere halk otobüsleriyle gidiyoruz" dedi.

Başaran gün içinde Bugün Kocaeli Gazetesi'ni ziyaret etti, TMMOB Kocaeli İKK'nın düzenlediği 'Kentler ve Demokrasi' paneline de katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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