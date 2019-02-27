Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, Darıca'da ziyaretlerde bulundu

Darıca'da Osman Gazi Mahallesi'nde kapıları tek tek çalan Başaran, Salı Pazarı'nda esnafla ve alışverişe gelen yurttaşlarla görüştü, Aslan Çimento önünde işçilerle sohbet etti.

Osman Gazi Mahallesi'nde bir kapıyı çalan Başaran, bir dokundu bir ah işitti. Faturaların yüksekliğinden bahseden bir kadın, "Faturalarımı sakladım bekliyorum, kapımı çaldıklarında göstereceğim. 'Bu sizin eseriniz, daha ne oy istiyorsunuz' diyeceğim. Pencereye çıktım, belki onlar geldi diye düşündüm ama siz gelmişsiniz, çok sevindim" dedi. Faturalardan herkesin şikayetçi olduğunu belirten Başaran, "Ekonomik kriz herkesin belini büktü, herkes zor durumda, gözle görülüyor. Birileri zevk içindeyken bizler yoksulluk çekiyoruz. Buna izin vermeyelim. İki katı faturaları kabul etmeyelim" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

'AKP ÜYESİYDİM, İSTİFA ETTİM'

Osman Gazi Mahallesi'nde Salı Pazarı'nı da dolaşan Başaran, burada esnafın şikayetlerini dinledi. AKP üyesi olduğunu ama yakın zamanda parti üyeliğinden istifa ettiğini belirten bir esnaf, "Çok zor dönemden geçiyoruz, hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben iki üniversite bitirdim, tezgah açıyorum şimdi. Eskiden iyiydi, şimdi zulüm ediyorlar artık. Bu zulüm bitsin istiyoruz. CHP'ye oy vermeyi düşünüyordum ama büyükşehirde aday göstermediler. Evde 5 tane oyumuz var, artık sizindir" ifadelerini kullandı.

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'BIRAKSINLAR DA EKMEĞİMİZİ YİYELİM'

Fotoğraf: Evrensel

Cengiz Makina'da çalıştığını söyleyen bir işçi ise maaşın yetmediğini söyledi. Geçinebilmek için pazar çevresinde tezgah açtığını dile getiren yurttaş, "Gelip pazarın ara sokağında tezgah açıyorum ama devlet yine bırakmıyor, zabıta geliyor müdahale ediyor hemen. Bıraksınlar da ekmeğimizi yiyelim" dedi. İşçinin alınterinin hakkını alamadığını belirten Başaran, "İşçisin sen, neden ek iş yapmak zorunda kalasın ki? Ülke ekonomik kriz ile boğuşuyor, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar ama her şey ortada" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Başaran, pazar ziyaretinin ardından Darıca'da Aslan Çimento önünde işçilerle buluştu, yerel yönetim anlayışını paylaştı, el ilanlarını işçilere ulaştırdı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Kocaeli/EVRENSEL)