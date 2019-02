Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran: İtaat etmeyi kabul etmiyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, seçim ziyaretlerine Gebze'de devam etti. Gebze'de Mevlana ve Gaziler Mahallesinde ziyaretlerde bulunan Başaran, Binali Yıldırım'ın kadınlara dair sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Kadınlar için "İtaat et, rahat et" diyen Yıldırım için Başaran, "Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'miş 'Peki' demesini de mutlaka başarmamız lazımmış. Bu anlayışa muhtaç değiliz, kadınlar olarak yan yana gelerek bu anlayışa karşı mücadele edeceğiz" dedi.

İlk olarak Mevlana Mahallesinde kahvehaneleri dolaşan Başaran, burada yaptığı konuşmaların birinde, "Halk yapılacak düzenlemelerde, alınan kararlarda ne kadar söz sahibi oluyor? Biz kentin gerçek sahipleri, emekçilerle birlikte yönetebilmek için adım attık. Her zaman kendisini, yandaşlarını zengin etmeye çalışanlara karşı biz halkın ihtiyaçlarını biliyoruz ve ona göre hareket edeceğiz. Gelin el ele verelim, gerçek sahibi biziz bu kentin. İhtiyaçlarımızı kendimiz belirleyelim, kendimiz karar alalım ve gerçekleştirelim" dedi.

Başaran'ın konuşmasının ardından söz alan vatandaşlardan biri, "Çok mutsuzuz; televizyon mutsuz, gazete mutsuz. İnsanlar kutuplaştırıldı, buna engel olmak lazım. Mutsuzluğu ortadan kaldırmak lazım" dedi. "Sen şusun, sen busun diyerek halkı ayrıştırıyorlar. Buna karşı yan yana gelmemiz lazım, birlikte hareket etmemiz lazım" diyen başka bir vatandaş ise, halkın nasıl kutuplaştırıldığını vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

“CHP ÜYESİYİM, BÜYÜKŞEHİRDE OYUM SİZE”

Başka bir kahvede ise bir vatandaş, Başaran'ın soru ve önerileri beklediklerini söylemesi üzerine, "Biz size soru soramayız, şimdiki iktidarda olanlar gelseydi ben onlara soracağımı biliyordum. Emekten, alın terinden bahsedenler olarak ülkenin geleceği için proje üretenler kazansın. Ben sizin cesaretinize teşekkür ederim, CHP üyesiyim, Gebze'de partime oy vereceğim ama Büyükşehirde size vereceğim. Gidip de ittifak yapılan partiye oy vermek zorunda değilim, emekten yana olan sizedir oyumuz, varolun" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bizim Mahallemiz hep yetim kaldı. Halkı ikiye böldü, ona FETÖ'cü dedi, öbürüne terörist dedi, ona oy vermeyen herkes düşmanı oldu. Bir insan halkından bu kadar korkar mı? Sen Cumhurbaşkanısın neden korkarsın?" diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

“NEDEN İTAAT EDİYORMUŞUZ?”

Kahvehane ziyaretlerinin ardından akşam Gaziler Mahalesinde bir eve konuk olan Başaran, burada kadınlarla buluştu. Kadınların sıkıntılarını dinleyen Başaran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın kadınlar için söylediği son sözlere dair de konuştu. Binali Yıldırım'ın ilk defa bunları söylemediğini belirten Başaran, "İstiyorlar ki kadınlar erkeklere itaat etsin, sorun çözülsün. Evi çeviren kadın ama itaat eden de kadın. Neden itaat ediyormuşuz? Biz eşitlik istiyoruz, adalet de istiyoruz. Kadın ve erkek eşittir diyoruz, itaat etmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“PAZARIN FİYATINI BİLEN BENİM, OYUMU DA ONA GÖRE VERECEĞİM”

Belediyelerin halk için çalışmadığını söyleyen Başaran'a cevap veren bir kadın, "Öyle demeyin, belediyeler çalışıyor. Yol yapıyorlar, kaldırım söküp takıyorlar, daha ne yapsınlar" dedi. Başka bir kadın ise, "Bizim paramızla bize elbette hizmet edecekler, bu onların görevi. Ben pazara gidiyorum, 100 lira ile torbamı dolduramıyorum. Onu ne yapacağız? Benim vereceğim oyu kocam belirliyor, herkes hür olmalı. Pazarın fiyatını bilen benim, oyumu ona göre vereceğim" dedi.

“İNSANLARIN ÜZERİNE ÇAY ATIYORLAR”

"Mahallemiz eskiden çok daha güzeldi, şimdi o kadar baskı durumu arttı ki ne hale geldik anlayamıyoruz" diye söze giren başka bir kadın, "10 sene önce benim mahallemde daha aydın insanlar vardı, kız çocuklarını kapatmaya başladılar. Kuran kursunda siyah baş örtüsü takmamızı istiyorlar, hayır örtmedim ben. İstediğim rengi kafama örterim, onlara ne" dedi. Halkı bu hale getirenin iktidar olduğunu belirten bir başka kadın ise, "Miting yapıp çayları fırlatıyor insanların üzerine, neden bizi bu hale getirdin, bizi bu hale getirdikten sonra çay atsan, domates atsan ne olur. Tanzim satış başlattılar, sanki bize lütfettiler. Sağlıkta devrim diyorlar, hani ne devrimi? Kuyruklar almış başını gitmiş hastanelerde, bunu görmüyorlar" diye konuştu.

İşçiler, Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran için bağışta bulundu